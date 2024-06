La Juve torna grande, il primo colpo arriva dal Barcellona: firma a zero

Cristiano Giuntoli piazza il primo colpo dell’estate per la Juventus: occasione ghiotta a parametro zero dal Barcellona

La Juventus è pronta a iniziare un nuovo ciclo con Thiago Motta che sta per diventare il nuovo allenatore bianconero.

Dopo la lettera di licenziamento per giusta causa si è definitivamente chiuso il secondo ciclo di Massimiliano Allegri e sta per iniziare un nuovo capitolo. Naturalmente la società dovrà provare a costruire una rosa competitiva che sia in grado di affrontare una stagione molto lunga e impegnativa come quella in arrivo. Estremamente diverse rispetto a quest’anno, dove la Juventus ha disputato solo campionato e coppa Italia. Nella prossima stagione la Vecchia Signora tornerà in Champions League (nuovo format) e in estate disputerà il Mondiale per club insieme all’Inter, altro club italiano che parteciperà alla competizione.

Cristiano Giuntoli è consapevole che serviranno diversi innesti, anche alla luce degli addii di Alex Sandro e con ogni probabilità di Adrien Rabiot. La dirigenza guarda con particolare attenzione ai parametri zero e in questo senso un nome caldo arriva dalla Spagna.

Juventus e Inter si contendono Sergi Roberto: colpo a parametro zero

Così come l’Inter, sempre molto vigile sui possibili colpi a costo zero, anche la Juventus ha messo gli occhi su un profilo di grande spessore che fa gola a tante squadre.

Come riportato da calciomercato.it, la Juventus sarebbe sulle tracce di Sergi Roberto, in scadenza con il Barcellona il prossimo 30 giugno. Il canterano è passato dal rinnovo garantito a contemplare la possibilità di lasciare il Barça dopo 15 anni trascorsi in Catalogna tra giovanili e prima squadra. Come riportato dal quotidiano spagnolo ‘Mundo Deportivo’, il centrocampista classe ’92 è piuttosto deluso dalla svolta radicale che ha preso la situazione e per il comportamento del club. Il Barcellona, infatti, aveva garantito a Sergi Roberto un anno in più di contratto, a prescindere dai risultati o da chi fosse stato l’allenatore. Alla fine Xavi, dopo diversi tira e molla, non resterà e sarà rimpiazzato da Hans Flick, a partire dal primo luglio. Il club catalano ha cambiato le carte in tavola. Deco e Bojan hanno comunicato al centrocampista la possibilità di non far parte del progetto.

Sergi Roberto vorrebbe restare, ma sembrano non esserci le condizioni e di conseguenza diventerà inevitabile per lui guardarsi intorno. Il quotidiano spagnolo conferma che tra le offerte ce ne sono anche alcune dalla Serie A: Juventus e Inter sono due opzioni concrete, oltre all’Arabia Saudita e l’MLS, destinazione particolarmente gradita al calciatore (c’è l’Inter Miami degli ex compagni Messi, Busquets, Jordi Alba e Suarez). Nei prossimi giorni il giocatore incontrerà il suo agente per prendere una decisione definitiva o fissare una deadline.