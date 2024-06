La Juve acquista un Big nerazzurro, ora i tifosi sognano ad occhi aperti

By

La Juventus a caccia di un colpo importantissimo per la prossima stagione: lascia i nerazzurri e vola a Torino

Il mercato della Juventus è pronto già ad entrare nel vivo. Cristiano Giuntoli lavora senza sosta all’arrivo dei rinforzi che saranno necessario per potenziare una rosa che ha mostrato diversi limiti quest’anno.

L’addio di Massimiliano Allegri è stata la primissima decisione, con l’idea di rilanciare il progetto grazie ad un talentuoso ed emergente tecnico come Thiago Motta. Il miracolo a Bologna, qualificato alla prossima fase a gironi della Champions League, è sotto gli occhi di tutti. Adesso l’obiettivo sarà far felici i tifosi bianconeri che, da almeno tre anni a questa parte, non sono sicuramente soddisfatti di quanto raccolto.

Il successo in Coppa Italia non illuda: quella che si è conclusa è stata una stagione fallimentare, l’ennesima. E per tale ragione che la rivoluzione avrà inizio molto presto e coinvolgerà praticamente ogni zona del campo.

Cristiano Giuntoli ha già chiuso per l’arrivo di Di Gregorio dal Monza: sarà lui il portiere del futuro, con buona pace di Szczesny in scadenza a giugno 2025.

A centrocampo si passerà da un addio ormai quasi scontato: quello di Adrien Rabiot. Il nazionale francese non ha ancora trovato l’accordo per il rinnovo e pare molto complicato pensare alla sua permanenza.

Ma per ciò che riguarda le entrate il direttore sportivo ha in mente un colpo da urlo, direttamente da una grande rivale. Dai nerazzurri alla Juventus il passo è breve, il grande affare può diventare realtà: pronta l’offerta.

Addio ai nerazzurri, c’è la Juve: ecco l’offerta

Si è parlato a lungo di come la Juventus sia da tempo in cerca di un terzino destro affidabile e per questo si valuta tra i tanti profili anche quello di Giovanni Di Lorenzo.

Il capitano del Napoli lascerà la società di De Laurentiis ma difficilmente vestirà la casacca bianconera. Cristiano Giuntoli guarda più lontano e potrebbe attingere dalla rosa dell’Atalanta, vittoriosa in Europa League, per regalare una prima gemma a Thiago Motta sulla corsia difensiva di destra.

Il giornalista Rai Paolo Paganini, su ‘X, ha rivelato uno degli obiettivi dell’immediato della Juventus.

“Viste le difficoltà per arrivare a Di Lorenzo, che vorrebbe trasferirsi a Torino ma il Napoli non lo vuole cedere, la Juventus per la fascia destra punta su Holm dell’Atalanta”.

Il 24enne svedese, 1 gol e 4 assist con la maglia dell’Atalanta tra campionato e coppe, potrebbe essere una delle primissime sorprese per il mercato juventino.

Se l’affare Di Lorenzo dovesse come sembra essere troppo complicato, le attenzioni virerebbero sul gioiello dell’Atalanta.

La ‘Dea’ lo ha rilevato in prestito dallo Spezia con diritto di riscatto fissato a 8 milioni: Giuntoli resta alla finestra.