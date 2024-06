Ultim’ora, sì di Antonio Conte alla Juve: bomba in Serie A!

Clamorosa indiscrezione di mercato attorno alla decisione presa dal tecnico salentino: c’è il via libera per l’operazione

Il countdown è già partito. Il destino delle panchine di Juventus e Napoli, due delle grandi deluse della stagione appena terminata, sta per essere deciso ufficialmente. Per la panchina dei bianconeri manca solo l’annuncio della firma di Thiago Motta, il brillante tecnico fresco di miracolo col Bologna, approdato in Champions League tra la sorpresa generale.

All’ombra del Vesuvio si attende invece il solito tweet del patron De Laurentiis che, dopo un corteggiamento durato di fatto per oltre 6 mesi – sin da prima dell’esonero ufficiale di Rudi Garcia – ha fatto All-In su Antonio Conte, uno degli allenatori più cercati sulla piazza.

Il tecnico salentino, ricevute le legittime assicurazioni sulla competitività della rosa napoletana in vista della prossima stagione, avrebbe finalmente detto il fatidico ‘sì’. Conte è pronto a tuffarsi in una nuova fantastica avventura ma, oltre ai rumors inerenti le sue prestigiose richieste in sede di mercato in entrata, ecco spuntare una possibile cessione eccellente. Una partenza che agevolerebbe non poco le ambizioni proprio della Juve, ex club del vulcanico mister.

Raspadori alla Juve, c’è il via libera di Conte

Reduce da una stagione avara di soddisfazioni sia in termini personali che collettivi – l’attaccante ha chiuso con sole 5 reti in Serie A, col Napoli che ha perfino fallito l’approdo nelle Coppe europee – Giacomo Raspadori è ad un bivio.

Difficile, come del resto è stato nell’ultima annata, pensare di poter ambire ad un posto da titolare nella nuova creatura azzurra che sta per prendere forma secondo le precise direttive di Conte. Approfittando però della grande stima che Thiago Motta ha sempre espresso nei suoi confronti, Jack potrebbe clamorosamente vestirsi di bianconero nella prossima stagione.

Sembra infatti che lo stesso Conte non si opporrebbe ad una richiesta formale proveniente da Torino, dove Cristiano Giuntoli sta già lavorando alacremente per soddisfare qualsivoglia richiesta – nell’àmbito del possibile – che il nuovo allenatore della Vecchia Signora ha cerchiato nella sua agenda di mercato.

Raspadori per caratteristiche e duttilità appare infatti perfetto per la nuova giovane Juve che lentamente sta nascendo negli uffici e sui campi della Continassa. ‘Grazie’ al benestare di Conte, l’ex Sassuolo potrebbe essere uno dei primi colpi della Juve che verrà.

Resta solo da capire se, trattandosi di Juve e soprattutto di Giuntoli, De Laurentiis non sia intenzionato a chiedere, per il suo giocatore, una cifra fuori mercato. Una somma che potrebbe scoraggiare la dirigenza bianconera dall’impegnarsi con troppi milioni. Rigorosamente cash, ovviamente.