Accordo UFFICIALE e nuova panchina: Allegri in Serie A

Accordo UFFICIALE e nuova panchina: Massimiliano Allegri dopo ave rescisso il suo contratto con i bianconeri potrebbe ripartire immediatamente dalla Serie A

La “guerra” tra la Juventus e Massimiliano Allegri, com’è giusto che sia visto quello che è stato negli anni scorsi, è durata solamente poche settimane. Ieri infatti l’annuncio ufficiale ha chiuso la questione.

Risoluzione consensuale del contratto: questo il punto d’incontro trovato tra il club e gli avvocati di Max, che sono arrivati a una stretta di mano che rende possibile, in maniera immediata, una nuova panchina per il livornese. In Europa, quelle importanti, ormai sono tutte occupate. Forse ci sarebbe la possibilità del Manchester United – il nome di Allegri è stato chiacchierato – visto che Ten Hag è ancora in bilico anche se si pende verso una permanenza. Mentre, secondo quanto scritto da Edoardo Mecca sul proprio profilo X, è da sicuramente da monitorare un’altra situazione in Serie A. Che sarebbe clamorosa.

Allegri in A, spunta la Lazio

Come sappiamo tra Tudor e la Lazio le cose sono caldissime. Incontri in serie con Lotito per cercare di definire un futuro che non è così tranquillo. Potrebbe esserci, nonostante un contratto in scadenza alla fine del 2025, anche un addio anticipato e in questo potrebbe essere forte il nome di Massimiliano Allegri.

Sarebbe un colpaccio clamoroso per la squadra biancoceleste che ha accettato le dimissioni di Sarri e che aveva trovato il suo erede che però non ha avuto un grosso impatto nello spogliatoio. Quindi tutti potrebbe accadere anche nel corso delle prossime ore visto che i colloqui dovrebbero continuare in maniera fitta. Anche perché questo è il momento in cui si deve iniziare a programmare la prossima stagione. E senza un tecnico questo è impossibile.