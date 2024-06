Calciomercato Juventus, colpo alla Dybala dalla Ligue 1: magia Giuntoli

Calciomercato Juventus, il responsabile dell’area tecnica bianconera continua a guardare al mercato d’Oltralpe.

I tifosi bianconeri si chiedono da giorni quando arriverà l’ufficialità. In un primo momento si pensava che potesse chiudersi tutto in questa settimana ma c’è chi suggerisce maggiore cautela. Thiago Motta, del resto, sta trascorrendo qualche giorno di meritata vacanza nella sua residenza portoghese di Cascais con la famiglia, dopo aver fatto un salto a Barcellona.

Non è da escludere, dunque, che il nuovo allenatore della Juventus – su questo, ormai, non c’è alcun dubbio – possa essere presentato nella prossima settimana. Il responsabile dell’area tecnica Cristiano Giuntoli non ha fretta, anche perché in questi giorni è impegnato con il mercato. Manca meno di un mese all’apertura della sessione estiva e i dirigenti della Signora non vogliono farsi trovare impreparati. L’obiettivo di Giuntoli è consegnare il prima possibile una rosa competitiva al tecnico italo-brasiliano: servono almeno due-tre acquisti importanti prima del ritiro estivo, in modo tale che Motta possa plasmare quella che sarà la la “sua” Juventus ben prima che si inizi a fare sul serio.

Calciomercato Juventus, Zhegrova possibile erede di Chiesa

Uno dei primi colpi della Juventus, come riporta l’esperto di calciomercato Marco Conterio, potrebbe arrivare nuovamente dal Lille.

⚪️⚫️ Non solo #Napoli e #Roma. C’è la #Juventus su Edon Zhegrova, kosovaro esterno del #LOSC che Cristiano Giuntoli segue e stima da tempo. Può essere il primo nome in caso di addio a Federico Chiesa pic.twitter.com/5Two6uzTHu — Marco Conterio (@marcoconterio) June 3, 2024

Dopo Weah e Djalò, la Signora ha messo gli occhi su uno dei protagonisti della stagione del club francese, vale a dire il nazionale kosovaro Edon Zhegrova. L’esterno 1999 quest’anno ha realizzato ben 8 gol tra campionato e Conference League e la Juve lo considera il sostituto ideale di Federico Chiesa nel caso in cui l’ex viola dovesse decidere di fare le valigie. La permanenza dell’attuale numero 7 non è sicura, dal momento che il suo entourage non ha ancora trovato un accordo con la società di via Druento. E per non perderlo a zero tra un anno la Juventus potrebbe optare (a malincuore) di metterlo sul mercato già quest’estate, non considerandolo un incedibile.