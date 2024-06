Firma Thiago Motta, ribaltone Juventus: ecco cosa sta succedendo proprio in queste ore. Il comunicato ufficiale slitta. Il motivo

Chi si aspettava un annuncio della Juventus in questi giorni, magari anche oggi, dovrà aspettare. Per il momento, e almeno fino all’inizio della prossima settimana, il club bianconero non farà firmare Thiago Motta.

Sembrava essere tutto pronto, soprattutto dopo l’annuncio di ieri dell’accordo trovato con Massimiliano Allegri per la risoluzione consensuale del contratto, e invece, secondo le informazioni che sono state riportate dal giornalista di Dazn, Orazio Accomando, non è tutto fatto. Serve un altro poco di pazienza dentro i tifosi bianconeri, che ormai non stanno più nella pelle. Vogliono quelle righe ufficiali per mettere fine a quelle che sono ancora le residue, ma minime, pressioni.

Firma Thiago Motta, ecco la situazione

“La firma e l’annuncio di Thiago Motta slitteranno di qualche giorno per ragioni prettamente burocratiche. Slitta tutto all’inizio della prossima settimana, ma nessun allarme” ha scritto Accomando su proprio profilo X. Niente panico, ovviamente, c’è qualche nodo che deve essere ancora definitivamente sciolto prima di poter annunciare il nuovo allenatore.

Che però, come sappiamo, ha già messo mano alla squadra indicando alcuni rinforzi che vorrebbe avere. Pensiamo a Calafiori ad esempio, esploso come una bomba atomica in questa sua ultima stagione a Bologna. E poi Motta, ovviamente, ha anche dato il suo parere positivo all’operazione Koopmeiners dall’Atalanta, un altro giocatore che salvo clamorosi colpi di scena – anche se non sarà facile – dovrebbe prendere la via di Torino. Pazienza, ancora un poco. Ma è tutto fatto con il tecnico.