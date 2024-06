Adios Juve, comunicato ufficiale: giocherà in una rivale storica

Uno dei club rivali della Vecchia Signora ha emesso una nota ufficiale: sfuma uno degli obiettivi della coppia Giuntoli-Motta

Nemmeno il tempo di raccogliere i cocci di una stagione che, a parte la vittoria nella finale di Coppa Italia, ha regalato solo delusioni – e rivoluzioni per certi versi inaspettate, come l’esonero improvviso di Allegri a due giornate dalla fine del campionato – che in casa Juve tiene banco più che mai il mercato.

Sempre attivo in vista della costruzione di una rosa realmente competitiva attraverso la quale ridurre il gap dall’Inter e non solo, il Football Director bianconero Cristiano Giuntoli è a caccia di occasioni propizie. Quelle rappresentate non solo dai giocatori a parametro zero, ma anche dai profili col contratto in scadenza nel 2025 e su cui magari il club di appartenenza ancora non si è fatto vivo col rinnovo.

Nelle ultime settimane indiscrezioni di mercato hanno riferito dell’interesse della Juve per un difensore capace, nel campionato appena concluso, di andare a segno per ben 8 volte. Reduce dalla miglior stagione da quando è in Italia – il giocatore è arrivato in Serie A nel 2020 per 13 milioni di euro – il sudamericano si è imposto all’attenzione dei grandi club anche per le sue indubbie doti di marcatore arcigno, oltre che di inaspettato goleador.

In procinto di essere al centro di una vera e propria battaglia per il suo cartellino – l’argentino era legato al suo club solo fino al giugno del 2025 – il difensore ha rotto gli indugi. Lasciando di sasso la Juve, che già pregustava l’ennesimo ‘scippo’ alla rivale storica.

Il gioiello di Commisso rinnova fino al 2028: la nota ufficiale

In attesa di ufficializzare l’arrivo, sulla panchina della Fiorentina, di Raffaele Palladino, erede designato di Vincenzo Italiano, il club gigliato ha messo a segno una delle mosse più importanti in vista dell’estate.

Mettendo a tacere i rumors su una possibile partenza – che sarebbe stata realistica per una cifra inferiore ai 20 milioni di euro – di Lucas Martinez Quarta, Daniele Pradé ha trovato l’accordo con l’entourage dell’ex River Plate per un rinnovo di contratto che legherà ‘El Chino’ al club di Rocco Commisso fino al 2028.

“ACF Fiorentina comunica che il calciatore Lucas Martinez Quarta ha rinnovato il contratto che lo lega alla Società viola fino al 30 giugno 2028. Il difensore viola, con la maglia della Fiorentina, ha collezionato 126 gare tra Serie A, Coppa Italia e Uefa Conference League mettendo a segno 11 reti ed ha indossato per 6 volte la fascia da capitano“, si legge in una nota istituzionale diffusa dalla società toscana.

