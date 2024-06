La Juventus è solo un ricordo: il Barcellona paga la clausola

Calciomercato Juventus, i bianconeri al momento sono solamente un ricordo. Il Barcellona pronto a pagare la clausola rescissoria per il talento del Valencia

La Juve è solo un ricordo, purtroppo. Certo, c’è da dire anche che da un poco di tempo il suo nome circola poco in quelli che vengono accostati alla Vecchia Signora, ma c’è stato sicuramente un periodo, a cavallo tra il 2023 e il 2024, che si discuteva di questo talento spagnolo del Valencia.

Ma adesso la pista per i bianconeri – che allora sembravano anche essere in pole per accaparrarsi le sue prestazioni – si è decisamente raffreddata. E quindi, secondo le informazioni che sono state riportate nella notte spagnola, e date da El Chiringuito Tv, il Barcellona si sarebbe mosso con grande interesse e con la voglia di chiudere anche velocemente la questione pagando la clausola rescissoria. Che oggettivamente non è poi così alta.

Calciomercato Juventus, addio Javi Guerra

Parliamo di Javi Guerra, talento spagnolo del Valencia, che come ricorderete nel novembre scorso è spuntato fuori come possibile innesto bianconero. Però adesso è il Barcellona a fare sul serio, cercando ovviamente di diminuire quel gap clamoroso che con l’arrivo di Mbappé si è creato con il Real Madrid. I catalani, che hanno preso Flick per la panchina, sono pronti a pagare a rate la clausola di 25milioni di euro che permetterebbe al giocatore di liberarsi.

Sarebbe un colpo importante per i blaugrana, che sperano di poter giocarsi qualcosa il prossimo anno nonostante l’enorme acquisto del Real Madrid che ha portato al Bernabeu quello che al momento è il più forte giocatore del Mondo. Sono tempi duri per i tifosi del Barcellona che forse (un poco) si consoleranno con questo innesto.