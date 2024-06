Operato d’urgenza a causa di un cancro, fiato sospeso per un campionissimo

Le condizioni di salute di una nota leggenda dello sport hanno fatto preoccupare molto i tifosi nell’ultimo periodo.

Il mondo dello sport è spesso caratterizzato da una grande passione dei tifosi e di tutte le persone che ci gravitano attorno. Si tratta di una componente fondamentale perché tiene in piedi tutta l’industria sportiva che genera ogni anno moltissimo denaro dalla trasmissione o dalla cronaca di eventi di questo tipo. Proprio grazie all’affetto e al legame che si crea tra i fan di una squadra o anche solo di un atleta, i rapporti di interesse proseguono dopo la fine di una carriera.

Questo è quanto si è visto nell’ultimo periodo in merito ai sostenitori di una grande leggenda dello sport che suo malgrado è stato vittima di un cancro. Questa notizia ha fin da subito creato molta paura tra i suoi tifosi più accaniti che si sono spaventati temendo per le sue condizioni di salute. Sui social infatti sono piovuti moltissimi messaggi di vicinanza e di affetto verso di lui che sarà stato felice del supporto in un momento così complicato.

Alonzo Mourning vittima di un cancro alla prostata: ecco il suo messaggio di sensibilizzazione dopo l’intervento

La notizia positiva per tutti gli amanti del basket americano è che Alonzo Mourning ha reso noto di aver superato il cancro alla prostata che lo aveva colpito di recente. L’ex centro degli Charlotte Hornets e dei Miami Heat si è dovuto sottoporre ad un intervento per guarire e per sua fortuna sembra avercela fatta.

I molti tifosi dell’ex cestista erano infatti estremamente tristi e sofferenti dopo aver appreso questa notizia. Mourning però è riuscito a vincere questa sua battaglia e ha già tenuto un discorso in pubblico per cercare di sensibilizzare tutte le persone che non sono convinte di fare regolare prevenzione.

Alonzo Mourning ha infatti spiegato: “Viviamo in un mondo in cui è ancora un tabù per gli uomini parlare di problemi di salute, ma se non avessi fatto i controlli forse non sarei qui a parlarne. Anche se non ci piace andare dal medico è l’unico modo per sapere cosa succede nel nostro corpo, voglio che gli uomini si prendano cura della loro salute“.

Un discorso molto nobile per l’ex giocatore di basket che ha cercato di far capire a tutti quale sia la giusta via da seguire al fine di tentare di restare in salute e scovare in tempo, come successo a lui, eventuali malattie che possono essere anche molto gravi.