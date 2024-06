Calciomercato Juventus, accordo “segreto”: ha firmato fino al 2025

Calciomercato Juventus, il club bianconero ha deciso di agire d’anticipo esercitando l’opzione. E adesso?

Il calcio dei club ha ormai lasciato il passo a quello delle nazionali. In questi giorni sono in programma le ultime amichevoli, poi si entrerà ufficialmente in clima Europeo. L’Italia di Luciano Spalletti debutterà il prossimo 15 giugno a Dortmund contro l’Albania ed è costretta subito a vincere per non restare indietro in un girone in cui ci sono anche Spagna e Croazia.

Nella giornata di ieri, intanto, un’altra nazionale azzurra, l’Under 17, si è laureata campione d’Europa di categoria, travolgendo in finale il Portogallo. Tra i principali protagonisti anche il centravanti di proprietà del Milan Francesco Camarda, che lo scorso autunno è diventato il più giovane esordiente della storia della Serie A, debuttando in massima serie con la prima squadra a 15 anni e otto mesi. Un elemento dalle indubbie qualità che potrebbe fare comodo non solo ai rossoneri ma anche al nostro movimento calcistico, che attualmente è carente proprio nel reparto offensivo. Il Milan, nel frattempo, ha agito d’anticipo, trovando in queste oro l’accordo per il rinnovo del contratto.

Calciomercato Juventus, il rinnovo di Hasa è a un passo

Il club rossonero, così come la Juventus, negli ultimi anni ha deciso di puntare parecchio sui giovani. E nella prossima stagione, sulla scia di quanto fatto nel 2018 dalla Signora, dovrebbe far debuttare la cosiddetta squadra B.

Neppure a Torino però sembrano avere intenzione di stare con le mani in mano. Proprio in queste ore, come riporta il giornalista Romeo Agresti, i bianconeri hanno deciso di esercitare l’opzione per il rinnovo di contratto del classe 2004 Luis Hasa, centrocampista in forza alla Next Gen. Il giovane calciatore, in scadenza di contratto, continuerà a vestire la maglia della Juve fino al 2025, anche se nel prossimo mercato estivo potrebbe arrivare qualche richiesta di prestito da parte di qualche club di Serie A oppure di Serie B. In tante, infatti, hanno messo gli occhi su Hasa.