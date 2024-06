Michael Schumacher, c’è la decisione dei suoi familiari: piangono i tifosi di tutto il mondo

Michael Schumacher, arriva la decisione che spezza il cuore a milioni di tifosi: lo ha scelto la sua famiglia

Il dramma che si è consumato quel maledetto 29 dicembre 2013 è ancora sotto gli occhi di tutti, nei pensieri di chi non ha mai smesso di amarlo.

Oggi come allora, Michael Schumacher resta al centro dell’attenzione. Sono pochissimi i privilegiati che hanno avuto modo, nel corso degli anni, di poter far visita all’ex pilota della Ferrari. Anche per questo, delle sue condizioni di salute si sa molto poco, quasi nulla.

“È cambiato ma c’è ancora”, disse sua moglie Corinna nel documentario Netflix intitolato al marito pubblicato nel 2021.

Una carriera spaziale, a tratti quasi inspiegabile. Ed infatti i sette titoli mondiali conquistati dal ‘Kaiser’ sono un traguardo che nella Formula 1 moderna solo Lewis Hamilton è stato in grado di eguagliare. In Ferrari ne ha ottenuti cinque, aprendo un ciclo vincente che a Maranello ancora ricordano con le lacrime agli occhi.

Da quando la caduta sugli sci lo ha quasi strappato all’affetto dei suoi cari, sono stati innumerevoli le teorie sulle condizioni dell’ex pilota. C’è chi ha sostenuto che ormai non vi fosse più nulla da fare e chi, invece, ha parlato di un miglioramento netto di Michael.

Al punto che il tedesco potrebbe addirittura apparire in ‘pubblico’ nella riservatissima cerimonia che a fine estate dovrebbe tenersi nella villa di Maiorca in occasione del matrimonio di sua figlia, Gina Maria.

Ma ciò che è filtrato nelle ultime ore è davvero clamoroso e ha lasciato senza fiato i fan dell’ex ferrarista.

La decisione di Corinna e della sua famiglia è irrevocabile: non si torna più indietro.

Schumacher, tifosi in lacrime: è successo davvero

Si dice che in occasione del matrimonio di sua figlia, la villa di Maiorca sia già stata fornita delle dovute strumentazioni mediche per assistere in tutto e per tutto Michael.

È così che la sua vita va avanti da undici anni, con un team di medici e specialisti che lo accompagna ventiquattro ore al giorno. Secondo quanto trapelato qualche ora fa, le cure a cui è sottoposto Schumi sarebbero già costate 70 milioni di euro.

Circa 7 milioni di euro all’anno, spesa incredibile a cui Corinna è andata incontro attingendo dal patrimonio della famiglia. Ma non è evidentemente bastato. In passato la moglie di Michael ha venduto un jet privato ma anche la villa di Ginevra.

Più recentemente Corinna è stata ‘costretta’ a mettere all’asta otto orologi di lusso della collezione privata del marito, battuti all’asta da ‘Christie’s’ lo scorso 14 maggio che hanno portato ad un ricavato di quasi 5 milioni.

La situazione, dunque, rischia di degenerare e diventare drammatica. Ma per le cure di Schumacher, la sua famiglia è disposta a tutto.