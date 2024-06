Torna Leandro Paredes, l’ultima decisione lascia tutti a bocca aperta

Leandro Paredes è pronto a tornare: l’ultima decisione ha lasciato tutti a bocca aperta, ecco cosa ha fatto il centrocampista della Roma

L’ultima decisione di Leandro Paredes ha lasciato davvero tutti senza parole, a partire dagli stessi tifosi. L’argentino, campione del mondo a Qatar 2022, ha deciso di tornare e l’ha fatto nel modo più incredibile possibile. Diversi fan hanno apprezzato l’idea di rivederlo con la maglia del proprio cuore e sono già iniziate le speculazioni sul possibile prossimo club del calciatore.

Il centrocampista è alla Roma dalla scorsa estate, quando fu acquistato dal PSG. Si tratta di un ritorno, in quando era già stato nella Capitale per due stagioni, venendo girato in prestito alla terza. Il classe ’94 è conosciuto per essere stato abbastanza un giramondo durante la sua carriera, avendo cambiato diverse squadre, oltre alla sua incredibile “garra” che mette in campo e che spesso non gli risparmia risse e cartellini. Alla Juve lo si ricorda nella stagione 2022-23, proprio prima dell’approdo in giallorosso. All’epoca era ancora del PSG e fu girato in prestito ai bianconeri.

Torna Paredes, i tifosi restano senza parole

25 presenze e 1 gol sotto la Mole, un bottino rispettabile ma sicuramente poteva fare di più. Non ha lasciato il segno, basti pensare che già alla Roma ha fatto molto meglio con 34 presenze e 3 reti, riscoprendosi tra l’altro anche rigorista.

Daniele De Rossi ne ha fatto un perno del proprio centrocampo e sembra che non abbia nessuna intenzione di rinunciare ad uno come l’argentino. Il tecnico giallorosso deve però accettare il tifo di Paredes che è un fan sfegatato del Boca Juniors, squadra in cui è cresciuto nelle giovanili e in cui ha fatto il suo esordio nel grande calcio prima di approdare in Italia (prima al Chievo e poi alla Roma).

Approfittando della squalifica all’ultima gara di campionato, il classe ’94 ha fatto rientro in patria, in Argentina, con leggero anticipo. E qui ha assistito ad una partita del Boca Juniors direttamente dagli spalti della “Bombonera”. Come scritto da “Olè” il campione del mondo è tornato nel suo vecchio stadio andando in curva ed esultando come un tifoso qualsiasi: cantando i cori per la squadra, con tanto di felpa del Boca Juniors, “come un vero fanatico”. La gara in questione era quella contro il Nacional Potosi per la Coppa Sudamericana, vinta 4-0 dai padroni di casa. Paredes, dopo la prima mezzora in curva (in cui il risultato era già sul 3-0) si è spostato in tribuna, mostrando di apprezzare molto la performance della sua squadra del cuore.

Un episodio che ricorda molto da vicino un derby visto in curva da De Rossi, camuffato. Paredes invece è andato riconoscibilissimo. Una maglia, quella del Boca, che tra l’altro lo stesso attuale allenatore della Roma conosce bene, essendo stata la sua ultima in carriera.