Ci siamo, scambio assurdo tra Juve e Genoa: un Top in bianconero!

Juventus e Genoa sono al lavoro in sede di calciomercato per chiudere uno scambio in vista della prossima stagione.

Sono giorni caldi quelli in casa Juventus per quello che concerne il mercato con Cristiano Giuntoli al lavoro per cercare di regalare a Thiago Motta una rosa più competitiva possibile.

Salutato il Bologna dopo una grande stagione che ha regalato la qualificazione alla prossima Champions League per i rossoblu, Thiago Motta è pronto alla nuova avventura che lo vedrà alla guida della Juventus. Il tecnico italo-brasiliano è costantemente in contatto con la dirigenza per capire quali siano gli obiettivi raggiungibili per sistemare l’organico bianconero. Il centrocampo è sicuramente uno dei reparti maggiormente da rinforzare ed una pedina potrebbe arrivare dal Genoa tramite uno scambio.

Juventus, scambio di mercato con il Genoa: colpo a centrocampo

Juventus e Genoa sarebbero al lavoro su uno scambio di mercato. I bianconeri hanno messo nel mirino Morten Frendrup, centrocampista danese che in rossoblu ha vissuto un’ottima stagione mettendo a segno due reti in 37 partite fornendo sempre prestazioni di alto livello.

Per arrivare al gioiello classe 2001 della squadra ligure, la Juventus sarebbe pronta a mettere sul piatto il cartellino di Fabio Miretti. Il classe 2003 ha vissuto una stagione ricca di alti e bassi in bianconero, perdendo col tempo spazio agli ordini di Massimiliano Allegri che lo aveva utilizzato molto durante la prima parte del campionato. Per il giovane talento bianconero Genova potrebbe rappresentare la piazza del rilancio.

Il centrocampo della Juventus sarà ritoccato in maniera drastica in vista della prossima stagione. I bianconeri dovranno capire quale sarà il futuro di Adrien Rabiot e Carlos Alcaraz. Il francese è in scadenza di contratto a fine giugno con Thiago Motta che ne avrebbe chiesto la permanenza anche in ottica futura. La società è al lavoro per il prolungamento ma la concorrenza non manca. Da capire invece il futuro dell’argentino che vedrà a breve terminare il suo prestito in bianconero. Il giocatore piace alla dirigenza ma le richieste del Southampton al momento risultano troppo alte per le casse della Juventus.

Non è da escludere che nella trattativa possa rientrare Mattia Perin. L’estremo difensore è ormai in uscita dalla Juventus considerato il fatto che i bianconeri hanno chiuso per l’acquisto di Michele Di Gregorio dal Monza. L’ormai ex brianzolo si giocherà il posto con Szczesny nella sua prima stagione a Torino per poi prendersi le chiavi della porta della Juventus a partire dall’estate del 2025.