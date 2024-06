Follia in Serie A, Allegri sulla panchina di una Big: cosa sta succedendo

Dopo l’addio alla Juventus, per Massimiliano Allegri si apre una nuova opportunità in Serie A: ecco dove può allenare

Le tensioni delle ultime settimane hanno lasciato il posto alla schiarita e all’intesa per salutarsi di comune accordo, senza rancori. Il rapporto tra Allegri e la Juventus si è concluso, senza scomode code giudiziarie che avrebbero potuto pesare nei mesi successivi per entrambe le parti.

Dopo la traumatica separazione di qualche settimana fa, con l’esonero del livornese susseguente agli eventi a margine della finale di Coppa Italia, la Juventus aveva comunicato il licenziamento per giusta causa all’allenatore. Una mossa cui Allegri aveva replicato manifestando la volontà di trascinare il club in tribunale per ottenere il riconoscimento dei propri diritti.

Una situazione che la Juventus voleva però evitare e dunque, in poco tempo, si è giunti alla ricomposizione e alla risoluzione del contratto, con Allegri che avrà una buonuscita intorno ai 4 milioni di euro. Una degna conclusione, per un rapporto che non meritava, dopo otto anni vissuti insieme, di finire in una maniera così ingloriosa.

Ora, sia il club che l’allenatore potranno pensare al proprio futuro senza ulteriori scheletri nell’armadio. La Juventus si prepara ad accogliere Thiago Motta, mentre l’allenatore toscano può riflettere sul da farsi e capire dove ricominciare in panchina. Occhio alla pista clamorosa verso una big di Serie A.

Allegri alla Lazio, clamoroso: ecco gli scenari

Allegri non sembra, per il momento, intenzionato a cedere alle profferte dalla Saudi League, sebbene economicamente assai intriganti. Vuole rimanere nel calcio che conta e per lui potrebbe esserci l’opportunità di sedere sulla panchina della Lazio.

Una situazione piuttosto particolare, quella che sta vivendo il club biancoceleste, che dopo le dimissioni di Sarri ha concluso la stagione con l’ottimo impatto avuto da Tudor. A stagione conclusa, però, sono venuti già al pettine diversi nodi. Molti giocatori sarebbero distanti dalle idee del tecnico e per questo si è creata notevole tensione.

Lotito ha avuto un colloquio con l’allenatore per fare chiarezza sull’immediato futuro, ma nel frattempo, per cautelarsi, ha iniziato a guardarsi intorno. E secondo ‘Il Messaggero’, l’idea Allegri lo stuzzicherebbe non poco. Il presidente biancoceleste e l’allenatore si conoscono e si stimano, ma sembrerebbe una pista comunque complicata. Per la Lazio, sarebbe difficile corrispondere ad Allegri un ingaggio importante come quello che il tecnico livornese potrebbe pretendere.