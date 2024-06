Jannik Sinner sconvolto, ko inatteso: il motivo spiazza tutti

Monta la polemica dopo l’inattesa caduta di Anna Kalinskaya al Roland Garros: Jannik Sinner non crede alle sue orecchie

Nemmeno il tempo di ufficializzare il tutto alla stampa, con delle intelligenti dichiarazioni atte ad allontanare quel chiacchiericcio tipico di quando una liason è stata appena scoperta, che immediatamente l’irrefrenabile voglia di fare della dietrologia, di ipotizzare maliziosamente che ci sia dell’altro dietro una cocente eliminazione, ha preso il sopravvento.

Questo, per quanto incredibile sia anche solo riportarlo per dovere di cronaca, è quanto sta vivendo Anna Kalinskaya dopo esser stata sbattuta fuori dal Major parigino da Bianca Andreescu. Che ha eliminato la nuova fidanzata di Jannik Sinner vincendo in rimonta 6-3 al terzo set dopo aver perso nettamente il primo parziale per 6-1.

Già vista in tribuna a tifare per il suo innamorato nel match d’esordio a Parigi dell’altoatesino – quello contro lo statunitense Eubanks – la bella russa è incappata in una battuta d’arresto immediatamente successiva alla sua ammissione sullo speciale intrattenimento amoroso col fenomeno azzurro.

Come fu per Matteo Berrettini, bersagliato di critiche per la sua relazione con Melissa Satta, ora nel vortice delle polemiche di fatto extra campo ci è entrato anche il nativo di San Candido. I dardi avvelenati arrivano direttamente da Mosca. Dove un ex gloria del tennis russo ha espresso tutto il suo disappunto per la sorprendente eliminazione della tennista numero 25 del ranking WTA.

Kalinskaya out, bordate dalla Russia: “Aveva fretta di tornare da Sinner”

“Kalinskaya, a quanto pare, aveva fretta di tornare a casa da Sinner. Anche se avrebbe dovuto vincere, visto che Andreescu, dopo una lunga assenza dai campi, non aveva ancora ritrovato la sua forma“, ha sentenziato maliziosamente Anna Dmitrieva, 84enne ex tennista russa oggi apprezzata opinionista in patria.

La polemica è montata ferocemente per il semplice fatto che la 25enne russa, dopo aver perso il suo match, si è recata sul Philippe-Chatrier per assistere all’incontro di Jannik contro Pavel Kotov, curiosamente suo connazionale.

Evidentemente la cosa non è piaciuta agli opinionisti russi. I quali subito hanno etichettato la legittima curiosità di Anna nel recarsi sul centrale parigino come una sorta di disinteresse (postumo, tra l’altro) per il suo di torneo. Precocemente interrottosi per mano di un’avversaria meno quotata di lei. Ma comunque con un passato da numero 4 del ranking WTA.

Fortunatamente, almeno per ora, nessun giornalista ha punzecchiato Sinner sulla grottesca vicenda. C’è già chi sorride nell’immaginare l’espressione del campione azzurro a precisa domanda sulla stucchevole polemica che riguarda la sua innamorata…