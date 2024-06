Allegri torna in panchina e saccheggia la Juve, scambio stupefacente

Massimiliano Allegri torna in panchina e vuole un suo pupillo dalla Juventus, ecco lo scambio che spiazza tutti

C’eravamo tanto amati. Potrebbe essere l’incipit ideale per descrivere la situazione attuale tra la Juventus e Massimiliano Allegri, con un addio che era nell’aria ma si è concretizzato con una rottura traumatica.

Il percorso del livornese sulla panchina bianconera si è interrotto con due gare d’anticipo, dopo la vittoria in Coppa Italia. Un trionfo a margine del quale però lo sfogo dell’allenatore nei confronti di arbitri, giornalisti e persino dirigenti del club (Giuntoli) è costato la reazione della società bianconera, che non ha tollerato il presunto danno di immagine ricevuto e ha provveduto all’esonero. Con tanto di licenziamento per giusta causa comunicato all’allenatore negli ultimi giorni.

Una vicenda che lascerà evidentemente diversi strascichi, con Allegri che non ci sta e che porterà in tribunale la Juventus per ottenere giustizia. Da un lato, la società bianconera che vuole dire addio al tecnico senza corrispondergli l’importo dell’ultimo anno di contratto, dall’altro l’allenatore che vuole le sue spettanze fino all’ultimo. Ma non è da escludere che, alla lunga, le parti possano anche trovare una composizione più amichevole.

Qualora questo avvenisse, i destini di Allegri e della Juventus potrebbero nuovamente intrecciarsi, soprattutto in sede di mercato. Con la ripartenza del toscano in panchina che chiamerebbe in causa proprio i bianconeri.

Allegri porta via Gatti dalla Juventus, attenzione al super scambio

Massimiliano Allegri, come raccontato dal ‘Guardian’, è finito nel mirino del Manchester United. I ‘Red Devils’, che diranno addio a Ten Hag nonostante la vittoria in FA Cup, vogliono ripartire da un allenatore con un curriculum vincente e con tanta esperienza. E per la sua nuova avventura il livornese pensa a un suo vecchio pupillo.

Allo United, Allegri vorrebbe con sé Federico Gatti, da lui lanciato alla Juventus. Un difensore ancora giovane, ma con margini di miglioramento evidenti, con aggressività e agonismo che ne farebbero un beniamino in Premier League.

La Juventus difficilmente vorrebbe privarsi di lui e del resto sarebbero da capire in che condizioni sarebbero, a maggior ragione, i rapporti proprio con Allegri. Ma lo United potrebbe mettere sul piatto un rinforzo interessante come Diogo Dialot in uno scambio. Un giocatore che interesserebbe non poco, ad una Juve che specie sulle fasce provvederà ad un certo restytling.