Capolavoro Giuntoli, arriva un top assoluto da Roma: accordo con la Juve

La Juventus prepara un calciomercato grandi firme, Giuntoli può prelevare un grande giocatore in arrivo da Roma: c’è già l’accordo

Fase di grandissimi cambiamenti, per la Juventus, che può preludere a un nuovo ciclo ricco di soddisfazioni. Le ultime annate complicate in campo e fuori hanno indotto i bianconeri a un deciso cambio di rotta rispetto al passato, per provare a tornare in auge.

A tirare le fila del nuovo percorso, il ds Cristiano Giuntoli, investito del ruolo di deus ex machina da John Elkann in persona. Con la fine del secondo ciclo di Massimiliano Allegri, sarà lui a dare l’impronta per le strategie tecniche e di mercato, avviando la Juventus su sentieri sostanzialmente del tutto nuovi.

L’arrivo di Thiago Motta in panchina, che non è ancora ufficiale ma dovrebbe esserlo presto, sarà soltanto il principio. Seguirà un calciomercato in cui, anche senza spese folli, la Juventus si rinforzerà con giocatori giovani e di talento.

Ci sono già diversi profili monitorati assai da vicino e per i quali dovrebbe mancare davvero poco. Praticamente fatta per Di Gregorio, non lontano Calafiori. Attenzione però a un altro colpo davvero importante, in arrivo dalla Capitale. Un’altra intuizione vincente di Giuntoli che può cambiare le prospettive dei bianconeri.

Blitz Giuntoli, parte l’assalto a Guendouzi: i dettagli

Ha vissuto una stagione dall’ottimo rendimento, con la maglia della Lazio, il centrocampista Matteo Guendouzi, giocatore fisico ma anche capace di incursioni offensive. Il francese, però, potrebbe lasciare a sorpresa i biancocelesti.

Momento di grande fermento tra i biancocelesti, con Kamada di fatto già andato via, Luis Alberto vicino all’addio e ora anche Guendouzi a rischio. L’esonero di Tudor ne è una testimonianza tangibile, nonostante l’impatto del croato in panchina sia stato di alto livello, e la prossima stagione per la Lazio rischia di iniziare in salita.

Per quanto concerne Guendouzi, la Juventus avrebbe fiutato l’occasione e secondo le ultime indiscrezioni i bianconeri starebbero già trattando una bozza di accordo con l’entourage del giocatore. Adesso, occorrerà trattare con la Lazio, per chiudere l’affare.