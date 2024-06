Dal Milan alla Juventus: Thiago Motta si ‘regala’ un fedelissimo

By

Sta per iniziare l’estate con la Juventus sempre più concentrata sulle proprie mosse di calciomercato da effettuare.

Stiamo vivendo già una fase molto interessante delle trattative che dovranno portare a Torino dei rinforzi in tutti i reparti. Gli Europei sono alle porte e pertanto i dirigenti stanno cercando di muoversi con anticipo per far sì che si possa trovare l’accordo con i calciatori che sono finiti nel loro mirino.

Nella prossima stagione la Juventus non fa mistero di voler puntare la vittoria dello scudetto. Del resto il tricolore ormai manca da troppo tempo in bacheca. Non bisogna però dimenticare che i bianconeri saranno protagonisti anche nella prossima edizione della Champions League. Nella quale si dovrà cercare di fare bella figura, reggendo il passo delle altre big europee. Proprio con i soldi che arriveranno dalla partecipazione a questo torneo Giuntoli deve cercare di regalare al più presto i giocatori richiesti dal nuovo allenatore.

Juventus, idea Saelemaekers: piace a Thiago Motta

Anche se ancora non è arrivato l’ufficialità ormai non ci sono dubbi sul fatto che sarà Thiago Motta a sedersi sulla panchina della Juventus al posto di Allegri. Un tecnico che vuole arrivare al risultato attraverso il bel gioco, e per questo motivo ha bisogno di calciatori con determinate caratteristiche.

Tuttosport spiega dunque che la società bianconera potrebbe andare all’assalto di Alexis Saelemaekers, attaccante esterno con grande facilità di dribbling e di grande tecnica che proprio Thiago Motta ha esaltato a Bologna. I rossoblu hanno deciso di non riscattare il calciatore, che era in prestito con diritto fissato a 9.5 milioni. Per ora il classe 1999 tornerà dunque al Milan, squadra proprietaria del suo cartellino. Ora bisognerà capire se i rossoneri sono intenzionati a lasciarlo partire, con la Juve però pronta a fiutare questo eventuale affare estivo.