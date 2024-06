Bye bye Juve, si libera a zero e firma con una Big: è fatta

Si libera a parametro zero e firma con una big, manca solo l’annuncio ufficiale: doccia gelata per la Juventus

Con uno scatto d’orgoglio dopo la delusione del ko in finale di Conference League, il secondo consecutivo, la Fiorentina espugna per 3-2 il “Gewiss Stadium” di Bergamo nel recupero del match contro gli orobici non disputatosi lo scorso 17 marzo per il grave malore che aveva colto poco prima del fischio d’inizio il Direttore generale viola Joe Barone, deceduto due giorni dopo al “San Raffale” di Milano.

Fallito, dunque, l’assalto della ‘Dea’ al terzo posto della Juventus che, quindi, diventa definitivo. Una buona notizia che si aggiunge a quella dell’accordo sulla risoluzione del contratto di Allegri che scongiura la battaglia legale che si profilava all’orizzonte della “Vecchia Signora” dopo la notifica al tecnico livornese del licenziamento per giusta causa.

Tuttavia, le buone notizie si fermano qui visto che un obiettivo di mercato del club bianconero sfuma prima ancora che il calciomercato apra ufficialmente i battenti.

Lloyd Kelly, dal Bournemouth al Newcastle a parametro zero

Accostato in chiave mercato alla Juventus, Lloyd Kelly, difensore centrale inglese classe 1998, lascerà il Bournemouth a parametro zero ma continuerà a giocare in Premier League. Infatti, stando a indiscrezioni riportate da diversi media britannici e rilanciate dal portale “Tuttojuve.com”, il difensore si trasferirà al Newcastle a parametro zero, con l’accordo tra le parti che verrà formalizzato e ufficializzato a luglio.

Doccia fredda, dunque, per la “Vecchia Signora” che puntava sul classe ’98 dei “Cherries”, 25 presenze complessive con a referto 2 gol e 2 assist nell’ultima annata, per rinforzare ulteriormente un pacchetto arretrato che anche nella stagione appena andata in archivio è stato il punto di forza della compagine bianconera.

Ma nel calcio non c’è tempo per le recriminazioni e, infatti, Cristiano Giuntoli e collaboratori, tramontata la pista Lloyd Kelly, potrebbero virare su un altro profilo che si aggiunge a Riccardo Calafiori, uno dei protagonisti della splendida stagione del Bologna culminata nella storica qualificazione alla Champions League, che già da tempo è nel loro mirino.

Dalla Germania, infatti, arrivano indiscrezioni in merito al possibile interesse dei bianconeri per Mats Hummels. L’esperto centrale tedesco, dopo la delusione della finale di Champions League persa contro il Real Madrid, potrebbe decidere di non rinnovare il contratto con il Borussia Dortmund.

Sarebbe un grande colpo per una Juventus che torna a sedersi al tavolo delle grandi d’Europa: il difensore della Nazionale tedesca, con la quale si è laureato campione del mondo in Brasile nel 2014, garantirebbe, oltre alla classe, quel surplus di esperienza internazionale che è fondamentale per disputare una Champions League da protagonisti e non da comprimari.