Firma fino al 2029, la Juve si regala un top assoluto della Serie A

La Juventus è pronta a battere la concorrenza ed assicurarsi un importante colpo con il giocatore pronto a firmare fino al 2029.

Accelerazione decisiva della Juventus in sede di mercato con i bianconeri pronti a chiudere un colpo in vista della prossima stagione.

Cristiano Giuntoli è pronto a chiudere la trattativa per uno dei maggiori obiettivi di mercato della Juventus in vista del prossimo campionato. Conclusa positivamente quella per Thiago Motta che si legherà ai bianconeri con un triennale, la Juventus è pronta a far decollare la trattativa per uno dei migliori talenti del campionato di Serie A. I bianconeri infatti hanno trovato un’intesa quinquennale con uno dei difensori più ricercati sul mercato in queste settimane.

Calciomercato, colpo Juve: arriva la firma quinquennale

Stando a quanto affermato da TuttoJuve.com, la Juventus avrebbe trovato l’accordo con Riccardo Calafiori per il suo arrivo in bianconero. Il giocatore ha un’intesa sulla base di un quinquennale che lo legherà al club fino al giugno del 2029.

Manca ancora l’intesa con il Bologna per chiudere l’affare ma le parti si stanno avvicinando. La richiesta dei rossoblu si aggira intorno ai 35 milioni di euro ma è probabile che con il passare del tempo possa avvicinarsi sempre più ai 30 milioni. La Juventus sarebbe disposta a mettere sul piatto una somma tra i 20 ed i 25 milioni di euro ma l’inserimento di un calciatore nell’affare potrebbe sbloccare il tutto.

Sono diversi i giocatori che la Juventus è pronta a mettere sul piatto per convincere il Bologna a lasciar partire il proprio talento. Da Barbieri a Miretti, passando per Nicolussi-Caviglia e Kean, i bianconeri sono pronti a sacrificare uno o due calciatori per chiudere l’affare il prima possibile. L’incontro decisivo tra le parti ci dovrebbe essere già durante la prossima settimana con il calciatore che potrebbe diventare ufficialmente bianconero al termine dell’europeo.

Vero e proprio pallino di Thiago Motta, Riccardo Calafiori ha conquistato la convocazione tra i 26 giocatori che Luciano Spalletti utilizzerà in Germania durante l’europeo. Un risultato eccezionale per il classe 2002 che è stato uno dei protagonisti dell’esaltante stagione del Bologna agli ordini del tecnico italo-brasiliano che si è conclusa con la qualificazione alla prossima Champions League. Ora il mirino della dirigenza bianconera si sposterà su Teun Koopmeiners dell’Atalanta. Per l’olandese i bergamaschi vogliono circa 60 milioni di euro ma anche in questo caso la somma potrà abbassarsi con l’inserimento di una contropartita tecnica.