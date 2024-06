Juventus, tutto su Koopmeiners: il nuovo piano dei bianconeri

In casa Juventus non si fa altro che parlare di calciomercato in questo periodo dell’anno, e non potrebbe essere altrimenti.

C’è tanta voglia di migliorarsi, dopo l’ultima stagione nella quale sono stati comunque centrati dei traguardi importanti come la conquista della qualificazione alla prossima Champions League e il trionfo nella finale di Coppa Italia contro l’Atalanta.

Ora si vuole fare uno step in più, vale a dire avere la possibilità di lottare per la conquista di quello scudetto che ormai i tifosi a Torino stanno aspettando da troppo tempo. Nella prossima stagione la Juventus sarà impegnata su tanti fronti, ci saranno tante partite da affrontare. Per questo motivo servirà un organico non solo forte, ma anche numericamente importante. E queste settimane di calciomercato saranno dunque fondamentali per capire quali saranno le mosse della dirigenza juventina.

Juventus, missione Koopmeiners: le parole di Balzarini

Ormai da tempo sappiamo che ci sono alcuni obiettivi che la Juventus sta inseguendo da tempo. Uno di questi è il centrocampista dell’Atalanta Teun Koopmeiners. Calciatore moderno, centrocampista che sa fare bene tutte le fasi e che sa trovare con regolarità la via della rete.

🚨‼️🗣️Gianni Balzarini: “La #Juventus sta studiando un’altra possibilità per arrivare a #Koopmeiners e sarebbe quella di inserire nell’affare #Kean!#Chiesa molto probabilmente verrà ceduto, anche perché la Juventus sta accelerando per #Greenwood”. — Matthijs_Pog (@MatthijsPog) June 8, 2024

Il giornalista Gianni Balzarini, in un video pubblicato su Youtube, ha parlato proprio della trattativa per il mediano olandese. “La Juventus sta studiando un’altra soluzione per arrivare a Koopmeiners e sarebbe quella di inserire nell’affare Kean”. L’attaccante non viene reputato incedibile, del resto lo scorso anno il suo rendimento non è stato certo dei migliori. Ma non solo, perché Balzarini preannuncia novità anche nel reparto offensivo: “I bianconeri stanno accelerando per Greenwood perché Chiesa molto probabilmente verrà ceduto”.