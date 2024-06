Retroscena Sinner, è accaduto negli spogliatoi: stentano tutti a crederci

Il tennista altoatesino, nuovo numero uno al mondo, spiegato meglio da un suo illustre ex collega

Jannik Sinner sognava da anni di diventare finalmente il miglior tennista al mondo: ci è riuscito per via del ko fisico di Novak Djokovic che lo ha costretto ad abbandonare definitivamente il Roland Garros.

Il sogno di Jannik di coronare il raggiungimento della vetta vincendo il titolo proprio sulla terra rossa di Parigi, però, è stato infranto da Alcaraz, che si è imposto sul tennista italiano per tre set a due. A poche ore dal raggiungimento della cima del ranking, un ex tennista e noto allenatore ha svelato diversi retroscena sul talento di Jannik.

Sinner, ex allenatore Berrettini: “Mi colpì la sua ossessione nei confronti del tennis”

Un campione come lui voleva forse celebrare il primato in classifica sul campo, ed infatti quando ha saputo del ritiro di Djokovic i suoi pensieri sono stati tutti per lui. Prova del fatto che Sinner rimane il solito ragazzo di un tempo, che non dimentica niente e non parla mai a caso.

Ora però è diventato il primo italiano a raggiungere il primato mondiale e vorrà sfruttare al massimo questo momento di forma per diventare sempre più forte e temuto. Della sua bravura ne ha recentemente parlato uno che di tennis se ne intende avendo allenato Matteo Berrettini: stiamo parlando di Vincenzo Santopadre, 52 anni, vincitore di due ori ai Giochi del Mediterraneo.

Per l’ex coach di Berrettini il segreto di Jannik è la voglia di superare gli ostacoli, di diventare sempre più forte. Non a caso l’ha definita ossessione. “Non si arriva per caso alla vetta, mi fa piacere che Jannik sia riuscito a coronare questo sogno per cui aveva lavorato”, spiega Santopadre all’Agi.

Sinner è un ragazzo a modo, esemplare, e forse è questo il suo reale segreto accanto all’ossessione che ha nel migliorarsi ogniqualvolta scende in campo. “Jannik ha una mentalità votata al miglioramento e per come lo conosco io non si accontenterà di aver raggiunto la vetta della classifica – spiega ancora Santopadre che ricorda di aver avuto con lui una lunga chiacchierata negli spogliatoi – ma vorrà scrivere pagine di storia anche alle Olimpiadi: è un campione che non conosce l’appagamento”.