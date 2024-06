Un titolarissimo della Juve si trasferisce all’Atalanta, accordo e firma

Colpo di scena nel mercato della Juventus, è già pronto un addio ai bianconeri: sta per firmare con l’Atalanta

Cambiamenti, tanti, attendono la Juventus firmata Thiago Motta. L’ex allenatore del Bologna è chiamato a risollevare le sorti del gruppo bianconero, anche in previsione del tanto atteso ritorno in Champions League.

Durante la sessione estiva di calciomercato, specialmente tra le uscite, saranno diversi i movimenti. Da Adrien Rabiot, in scadenza a fine mese, passando per Federico Chiesa che senza rinnovo inevitabilmente finirà sull’elenco dei cedibili, fino alle voci su Gleison Bremer corteggiatissimo in Premier League. Discorsi che molto presto potrebbero finire per intrecciarsi con un’altra protagonista del nostro calcio: l’Atalanta.

Per la società nerazzurra è tempo di fare i conti con le ambizioni di una squadra che, contro ogni previsione, solo qualche settimana fa ha messo in scena un miracoloso calcistico. E così il calciomercato estivo vedrà i dirigenti della ‘Dea’ guardarsi intorno alla ricerca dei colpi di spessore richiesti dal confermatissimo Gasperini.

I nerazzurri, tra l’altro, molto presto dovranno affrontare Carlo Ancelotti ed il suo Real Madrid nella Supercoppa Europea. Un traguardo incredibile per l’Atalanta che in ottica futura è pronta a tornare a guardare in casa Juventus per rinforzare la rosa in vista della stagione 2024/25.

Lo vuole Gasperini: dalla Juve all’Atalanta

Come anticipato in casa Juventus molti saranno i cambiamenti, soprattutto in uscita. Uno di questi potrebbe fare al caso della società bergamasca, già evidentemente pronta a fare un’offerta per strappare il gioiello al club bianconero.

Si parla di Samuel Iling-Junior, esterno sinistro che senza l’accordo per il rinnovo – il suo attuale contratto scadrà il 30 giugno 2025 – sarà quindi destinato a lasciare il prima possibile la Juventus. Il giovane già lo scorso gennaio è stato al centro di diversi rumors di mercato che lo volevano lontano da Torino.

Adesso, però, secondo ‘Calciomercato.it’ pare che non solo Bologna e Monza siano sulle sue tracce per l’estate. Anche l’Atalanta vi starebbe pensando e potrebbe inserirlo, eventualmente, nella trattativa che porterebbe Teun Koopmeiners a trasferirsi a Torino.

Un incastro perfetto con l’olandese, da tempo sogno principale di Cristiano Giuntoli, in bianconero. In questo modo, con Iling all’Atalanta, la Juventus arriverebbe anche a risparmiare una discreta parte della cifra importante – si parla di 50-60 milioni di euro – per il cartellino dell’ex AZ Alkmaar.

Iling, classe 2003, dopo essere cresciuto nelle giovanili del Chelsea ha lasciato l’Under 18 dei ‘Blues’ nel settembre 2020 per poco meno di 2 milioni di euro. In questa che sarà probabilmente la sua ultima stagione con la maglia della Juventus ha collezionato 27 presenze complessive con 1 gol e 2 assist vincenti.