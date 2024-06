Game over Manchester United: la Juventus firma il bis

Il calciomercato della Juventus rimane l’argomento più dibattuto in questi primi mesi del mese di giugno.

Non potrebbe essere altrimenti, viste le aspettative della tifoseria. Dopo aver festeggiato la conquista della Coppa Italia e la qualificazione alla prossima edizione della Champions League, ora è arrivato il momento di guardare oltre. Perché le ambizioni non mancano di certo ai bianconeri in vista della stagione che inizierà in estate.

Si giocherà in Europa, con tanta voglia di ben figurare al cospetto delle altre grandi squadre. Ma soprattutto c’è l’ambizione di lottare per lo scudetto in Italia, riportare il tricolore a Torino sarebbe senz’altro una grande soddisfazione per l’ambiente. Per far questo bisogna colmare il gap con l’Inter, prima di tutto. Ed è proprio per questo motivo che ci si attendono diverse novità di mercato nel corso delle prossime settimane. Perchè alla Juventus serviranno diversi rinforzi in tutte le zone del campo.

Juventus, Sancho è un’idea per l’attacco bianconero

Anche in attacco si preannunciano diverse novità. Attenzione massima riguardo anche alle cessioni, che potrebbero essere l’input per far arrivare alla Juve altri giocatori. Federico Chiesa ad esempio viene dato in uscita, dalla sua partenza i bianconeri potrebbero ricavare una discreta somma. Con la quale cercare poi di portare a Torino i rinforzi desiderati dal nuovo allenatore.

Un nome del quale si sta parlando nelle ultime ore è quello di Jadon Sancho. Questo perché BBC Sport in Inghilterra ha parlato della volontà del Manchester United di lasciarlo partire in estate. Calciatore molto interessante per le sue qualità tecniche, è un elemento che – stando ai rumors che arrivano da oltre Manica – piacerebbe anche alla Juventus. Che però non sarebbe la sola a voler puntare su di lui per la prossima stagione. In Germania infatti anche il Borussia Dortmund avrebbe appuntato il suo nome tra i possibili rinforzi.