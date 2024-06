Juve tradita sul più bello, Danilo via con lo scambio

Colpo di scena incredibile per il calciomercato bianconero: Danilo può dire addio alla Juve, operazione clamorosa

Il calciomercato della Juventus sta già prendendo forma e tra le sorprese, manco a dirlo in uscita, vi sarebbe quella di un pilastro bianconero fondamentale nell’ultimo anno: il brasiliano Danilo.

Quella degli addii sarà una gatta da pelare non da poco per Cristiano Giuntoli che ha in mano un lungo elenco dei possibili partenti. L’idea del direttore sportivo è quella di ricavare un tesoretto dalle partenze per poi potenziare in maniera considerevole la rosa bianconera con acquisti di primissimo livello.

Adrien Rabiot, pupillo di Allegri, pare ormai convinto a lasciare Torino come fatto dall’ex tecnico della Juve: in scadenza a fine mese, il francese è corteggiatissimo in Premier League e non solo. Resta da monitorare con grande attenzione la situazione riguardante Federico Chiesa.

Il figlio d’arte vedrà scadere il suo attuale accordo con la società piemontese il 30 giugno 2025. Al momento, non vi è l’ombra dell’accordo per il rinnovo contrattuale e a queste condizioni Giuntoli non potrà fare altro che ascoltare eventuali proposte per l’ala classe 1997.

Ma come anticipato, con grande sorpresa del popolo bianconero, un altro pesantissimo addio potrebbe tramutarsi in realtà. Quello di Danilo, altro fedelissimo di Allegri che rischia di finire in un’operazione che negli ultimi giorni sta prendendo sempre più quota negli ambienti bianconeri.

Addio Juve: Danilo nello scambio

Il difensore brasiliano è arrivato a Torino nell’estate 2019 per 37 milioni e col tempo è diventato una pedina indispensabile per la retroguardia juventina. Terzino destro e più recentemente centrale difensivo, il destino potrebbe portare Danilo in Spagna.

Nella Liga vi è il Barcellona che per un profilo di tale caratura ed esperienza internazionale non ha mai nascosto manifesti apprezzamenti. E così Danilo, classe ’91, potrebbe rappresentare uno dei rinforzi che Laporta assicurerà alla rosa blaugrana. Pare infatti che vi sia la possibilità che il difensore brasiliano possa tra qualche settimane finire nell’operazione che porterebbe Vitor Roque in maglia bianconera.

L’attaccante 19enne, brasiliano pure lui, si vocifera piacere parecchio alla dirigenza della Juventus che starebbe tentando il grande colpo, provando a convincere i vertici catalani. Magari, inserendo proprio Danilo in quella che diventerebbe istantaneamente l’operazione dell’estate.

Vitor Roque, sotto contratto addirittura fino all’estate 2031 con il Barcellona, ha già dimostrato di essere un vero e proprio prodigio. Il classe 2005, centellinato da Xavi, ha accumulato in questa stagione una manciata di presenze a partita in corso (16 complessive) con 2 reti all’attivo.