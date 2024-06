Svolta Ferrari, cambia tutto per il prossimo anno: non era mai successo

La Ferrari potrebbe essere davanti ad una clamorosa svolta per il proprio futuro: il prossimo anno c’è un grande cambiamento in arrivo

La scuderia di Maranello sta cercando di capire quali siano le migliori mosse da adottare all’interno del panorama del Motorsport e non esclude un clamoroso colpo di scena.

La Ferrari non si ferma di fronte all’evoluzione dei motori e per la prima volta nel 2025 sbarcherà nel mondo dell’elettrico. Si perché sarà costruita per la prima volta una Rossa interamente a batteria, una supercar al 100% elettrica. Questa non è una novità sul fronte delle sperimentazioni, visto che l’anno scorso è stata lanciata la Hypercar 499P, in grado di vincere subito La 24 Ore di Le Mans. Un portento ibrido che non ha lasciato scampo agli avversari, realizzando una grande impresa sportiva.

Ora con la realizzazione di un prototipo a batteria c’è chi crede che il prossimo passo sia uno sbarco del Cavallino Rampante nella Formula E. Tra i primi sostenitori di questa soluzione c’è il CEO della Formula E Jeff Dodds. In una recente intervista ad Autosport non si è però sbilanciato più di tanto: “Per la prima volta hanno parlato di una linea elettrica pura. Penso che il coinvolgimento della Ferrari eleverebbe il campionato“. Poi esalta gli altri marchi: “Porsche ha lo stesso tipo di storia del motorsport che scorre nel loro sangue e anche Maserati, anche se la Ferrari, oltre ad avere una maggiore credibilità nel mondo del motorsport, porti con sé un seguito di tifosi incredibile”.

Ferrari, ipotesi di sbarco in Formula E: potrebbe avvenire presto

La Ferrari in Formula E potrebbe essere una soluzione non così impensabile, anche perché andrebbe a copiare la scelta di altri grandi marchi del Motorsport, come la Mercedes, vincente anche con i modelli puri a batteria.

Per ora, al di là delle dichiarazioni del CEO di FE Jeff Dodds si parla solo di ipotesi e non del tutto confermato. Si perché sul fronte Maranello non sono arrivate delle conferme in merito. Un portavoce della Rossa, come riportato da formulapassion.it, ha dichiarato: “Il nostro focus oggi rimane la Formula 1 e il campionato Endurance, e abbiamo recentemente annunciato che porteremo le gare dove non abbiamo mai fatto prima: in acqua”. Si perché la Ferrari sarà presente anche nelle gare di vela, novità assoluta. Vedremo se ci sarà spazio per il campionato elettrico.