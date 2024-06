Chiesa pedina di scambio: la Juve fa affari con una big europea

Calciomercato Juventus, i bianconeri potrebbero inserire Chiesa come pedina di scambio per arrivare a dei giocatori importanti. Ecco la situazione

Siamo alla metà di giugno, il calciomercato ancora ufficialmente non è partito, c’è un Europeo da giocare, ma si parla soprattutto di quello che sarà il futuro di Federico Chiesa.

Contratto in scadenza alla fine della prossima stagione, per il momento il rinnovo è in alto mare. Se ne riparlerà, forse, alla fine della manifestazione in Germania dove il numero 7 della Juve sarà uno dei protagonisti. Ma è indubbio che la Roma lo vuole, e che Conte un pensiero ce lo abbia fatto. Parlerà con Thiago Motta, senza dubbio, nel momento in cui i due si incontreranno, e poi verrà presa una decisione definitiva. Chissà quale sarà, al momento non è di ceto dato a sapersi. Quello che sappiamo è che Giuntoli, davanti ad un’offerta irrinunciabile, non lo tratterrà a Torino. Magari, secondo le informazioni che sono state riportate da Momblano, potrebbe anche essere inserito in qualche scambio. E andiamo a vedere come.

Chiesa pedina di scambio: ecco dove potrebbe andare

“Chiesa apprezza il corteggiamento di De Rossi e di Conte, ma pensa a situazioni top level: Juventus o situazioni europee. Avevo detto che quando la Juve ha parlato sia con il Bologna che con il Bayern per avere un quadro completo su Zirkzee, non dico che ha proposto Chiesa al Bayern ma il suo nome era venuto fuori”. Sì, avete letto bene. Federico magari potrebbe finire in Germania.

“Chiesa è un calciatore ambizioso. Bayern, Chelsea sono le società a cui ambisce Chiesa e come può ambirci? O perché c’è un tecnico che crede in Chiesa quasi ad occhi chiusi oppure facendo un grande Europeo. Ramadani al Bayern ha qualche giocatore importante, quindi attenzione a questa situazione”. Eccola quindi la possibilità di uno scambio, magari con qualche elemento dei tedeschi che Motta apprezza.