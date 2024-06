Dalla Juve al Napoli, Conte rovina i bianconeri: colpaccio a zero

Antonio Conte rovina i piani di mercato della Juventus puntando con decisione un giocatore gradito a Giuntoli: va al Napoli

La squadra del presidente De Laurentiis sta cercando di trovare quei rinforzi necessari al neo tecnico per mettere su una rosa competitiva. Un nome in particolare diventa motivo di sfida con la Juventus.

L’ufficialità è arrivata da una settimana ma ormai si sapeva da tempo: Antonio Conte sarà il prossimo allenatore del Napoli fino al 2027 (almeno). Un contratto triennale, ricco di clausole e ambizione, per riportare i partenopei a lottare per lo Scudetto, come fatto con Spalletti. Ovviamente un tecnico come Conte è molto esigente anche nella costruzione della squadra e ha chiesto al presidente De Laurentiis fondamentalmente due cose: non vendere i gioielli di famiglia (a parte Osimhen) e rinforzare in modo mirato alcuni reparti.

Per passare alla difesa a 3 di certo serve qualche altro interprete in terza linea, per allungare un roster che al momento conta solo Natan, Rrahmani, Juan Jesus, Ostigard. Di Lorenzo può essere adattato a fare il braccetto di destra, come mostrato in Nazionale, ma servono comunque altre soluzioni e di buon valore. Ecco quindi che il nuovo ds Manna, vecchia conoscenza della Juventus, ha individuato un profilo che può fare al caso dell’allenatore.

Napoli, primo colpo di mercato: Mario Hermoso strappato alla concorrenza della Juventus

Mario Hermoso è un centrale mancino di 29 anni (classe ’95) che il 30 giugno si svincola dall’Atletico Madrid. Lo spagnolo ha deciso di non rinnovare il proprio contratto con il club di Simeone e diventerà un pezzo pregiato sul mercato. Il Napoli ha anticipato la concorrenza della Juventus e di molte altre squadre a livello internazionale e lo vuole regalare a Conte per ricostruire il reparto arretrato.

Come riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il giocatore cresciuto a dismisura negli ultimi anni con Simeone, sarà il primo colpo per il nuovo Napoli. Si parla di un contratto triennale sulla base di circa 3 milioni di euro netti a stagione più sostanziosi bonus.

La Juventus di Giuntoli aveva pensato a lui nelle scorse settimane, mentre in precedenza c’era stato un interessamento concreto anche dell’Inter, ma poi Marotta ha deciso di non affondare il colpo. Antonio Conte ha parlato con il ragazzo e l’ha convinto a scegliere la via del Diego Armando Maradona.