La Juventus mette il turbo per Douglas Luiz: intesa vicina, ecco tutte le cifre

La Juventus mette il turbo per Douglas Luiz, i due club sembrano aver trovato un accordo: affare definito.

Se c’è un reparto che ha bisogno di nuovi innesti, è ormai noto da tempo, quello è di sicuro il centrocampo. E chi continua a ripetere che con una linea mediana di assoluto livello la Juventus quest’anno sarebbe potuta essere più competitiva, anche in ottica scudetto, non ha tutti i torti.

Ed è per questo che il responsabile dell’area tecnica bianconera Cristiano Giuntoli ha deciso iniziare la cosiddetta operazione “restyling” cercando di portare a Torino un calciatore che è in grado di fare un po’ di tutto nella zona nevralgica del rettangolo di gioco, abbinando quantità e qualità. Stiamo parlando del brasiliano Douglas Luiz, che potrebbe diventare il primo acquisto della Signora nel mercato estivo che sta per aprire i battenti. Il dirigente della Juventus è in contatto con l’ex diesse della Roma Monchi (oggi all’Aston Villa, società proprietaria del cartellino del giocatore cresciuti nel Vasco da Gama) per definire l’affare.

La Juventus mette il turbo per Douglas Luiz, McKennie e Iling Jr. le contropartite

Douglas Luiz è reduce da una stagione fantastica con i Villans, in cui ha messo a referto 10 gol ed altrettanti assist, confermandosi come uno dei migliori centrocampisti del massimo campionato inglese. Per la Juve sarebbe indubbiamente un colpaccio.

Ma com’è riuscito, Giuntoli, a convincere l’Aston Villa? Mettendo sul piatto due giocatori – Weston McKennie e Samuel Iling Jr. – che piacciono parecchio al club di Birmingham. Secondo le informazioni raccolte da Calciomercato.it, i Villans chiedono almeno 60-70 milioni per liberare Douglas Luiz, ma accetterebbero eventuali contropartite. I due nomi (lo statunitense è valutato 25 milioni, l’inglese 15) sono graditi e adesso non resta che mettersi d’accordo per la cifra cash che il club bianconero dovrà corrispondere all’Aston Villa per mettere le mani su un elemento che alzerebbe immediatamente il livello.