Tifosi della Juve devastati, un campionissimo bianconero all’Inter!

In attesa di aggiornamenti per quanto rigurada il calciomercato in entrata, i tifosi della Juve stanno per un salutare un campionissimo bianconero.

Dopo una stagione contraddistinta da alti e bassi, e comunque terminata con la qualificazione alla prossima edizione della Champions League e la vittoria della Coppa Italia, la Juventus sta attuando una vera e propria rivoluzione. Il ‘potere assoluto’, considerando anche l’esonero di Massimiliano Allegri, è stato affidato nelle mani di Cristiano Giuntoli.

Archiviata la sua prima stagione da dirigente della ‘Vecchia Signora’, all’ex direttore sportivo del Napoli è stata consegnata a tutti gli effetti la gestione sportiva della Juventus. Basti pensare alla sua scelta di sostituire Massimiliano Allegri un allenatore che è esattamente antitesi del tecnico toscano, ovvero Thiago Motta.

Quest’ultimo, infatti, avrà il compito di riportare sia la Juve a competere per lo scudetto fino al termine del campionato che, soprattutto, fornire un gioco che possa essere invidiato dagli avversari. Anche per questo motivo, di fatto, intorno alla ‘Vecchia Signora’ si stanno facendo nomi di giocatori in qualità: da Koopmeiners a Calafiori. Tuttavia, in attesa di ricevere aggiornamenti di mercato sia su questi due calciatori che su altri, per i tifosi bianconeri ci sono delle brutte notizie.

Calciomercato Juve, l’Inter ha un interesse reale per Federico Chiesa: ecco tutti i dettagli

Secondo quanto raccolto da Marco Barzaghi, giornalista di ‘SportMediaset’, infatti, l’Inter ha un interesse reale per Federico Chiesa. Quest’ultimo non si sposerebbe a perfezione con il 3-5–2 di Simone Inzaghi, ma si sa che al tecnico dell’ultimo scudetto nerazzurro piace avere a propria disposizione giocatori che possa trasformare: vedi gli esempi dei vari Hakan Calhanoglu e Federico Dimarco.

Su Federico Chiesa, però, c’è fortemente il Napoli di Antonio Conte. Il tecnico pugliese, infatti, apprezza molto il giocatore offensivo della Nazionale di Luciano Spalletti. Basti pensare che il nome del calciatore della Juve è stato tra i primi fatti dallo stesso ex CT ad Aurelio De Laurentiis.

Oltre al club partenopeo, però, non bisogna dimenticare l’interesse per Federico Chiesa da parte della Roma di Daniele De Rossi. L’attaccante, quindi, sembra essere sempre più in uscita dalla Juventus. Quest’ultima, visto il mancato rinnovo del contratto che scadrà l’anno prossimo, non ha la minima intenzione di perdere l’ex Fiorentina da parametro zero.

Staremo a vedere, dunque, se l’ex dirigente bianconero Beppe Marotta riuscirà a strappare Federico Chiesa ai tifosi della Juventus.