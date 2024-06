Vlahovic ‘scambiato’ in Serie A: Juventus rivoluzionata da cima a fondo

Calciomercato Juventus, Vlahovic ‘scambiato’ in Serie A: tutto quello che potrebbe succedere nel mercato bianconero.

Dario Sarnataro, noto giornalista de ‘Il Mattino’ e speaker di Radio Marte, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dell’emittente campana durante l’ultima puntata della trasmissione Forza Napoli Sempre – Summer Edition.

Sarnataro si è soffermato sulle voci che vorrebbero Giovanni Di Lorenzo, difensore del Napoli, alla Juventus. “Se Matteo Darmian ha 35 anni ed è tra i papabili titolari agli Europei, allora Di Lorenzo ha almeno quattro anni di carriera davanti a sé e non va venduto solo per una questione anagrafica. Parliamo di un difensore forte e da non svendere”, ha affermato Sarnataro, evidenziando la longevità potenziale della carriera del difensore napoletano. Il cronista ha poi proseguito discutendo del valore economico del cartellino del giocatore: “Ci sta sparare almeno 30 milioni per il cartellino. 50 milioni? Sono troppi, ma Di Lorenzo è un giocatore integro e forte, quindi trovo giusto che si chiedano 30 milioni a chiunque intenda acquistarlo.” E poi la suggestione di mercato che riguarda, proprio, il bomber serbo della Juventus.

Chiesa o Vlahovic per Di Lorenzo? “Scambio che farei”

Sarnataro ha poi continuato palrando, anche, del possibile scambio con la Juventus. Riguardo alla capacità finanziaria della Juventus, Sarnataro ha detto: “La Juve non può spendere? Ha dei debiti per 200 milioni, ma sono ripianabili con un aumento di capitale: l’Exor ha tanti soldi, è un’azienda importante. L’idea che la Juve debba rispettare certi equilibri di bilancio ci porta comunque a pensare che non possa fare una campagna acquisti faraonica.”

Infine, il giornalista ha espresso le sue preferenze in caso di uno scambio con la Juventus: “Un giocatore che prenderei dalla Juve per Di Lorenzo? Chiesa mi piacerebbe, ma anche Vlahovic“. Le dichiarazioni di Sarnataro sottolineano l’importanza di Di Lorenzo per il Napoli e la sua valutazione economica sul mercato, oltre a suggerire possibili scenari di trasferimento con la Juventus.