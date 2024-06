Capolavoro Juventus: l’erede di Chiesa arriva gratis

Calciomercato Juventus, adesso, stando alle ultime novità sul mercato, l’erede potrebbe arrivare gratis: i dettagli.

La revisione di fine stagione del Manchester United si è conclusa questa settimana, confermando Erik Ten Hag nel ruolo di allenatore. La revisione è stata supervisionata da figure chiave come Sir Dave Brailsford, direttore sportivo di INEOS, il CEO Jean-Claude Blanc e il direttore dello United Jason Wilcox.

Erik Ten Hag è stato informato all’inizio della settimana della decisione del club di mantenerlo come allenatore. Questa decisione segna una continuità nel progetto tecnico del Manchester United, con Ten Hag chiamato a consolidare i risultati ottenuti e a migliorare ulteriormente la squadra. Uno degli argomenti più delicati trattati durante la revisione è stato il futuro di Mason Greenwood. Il giovane attaccante, che ha trascorso l’ultima stagione in prestito al Getafe, è stato al centro di numerose speculazioni. Il Manchester United ha valutato attentamente le opzioni disponibili per Greenwood, con l’intenzione di non reintrodurlo nella rosa della prima squadra all’Old Trafford. La decisione finale è stata quella di cercare di venderlo, valutandolo circa 50 milioni di euro.

Greenwood, le possibilità di addio: il punto della situazione

Diverse squadre hanno mostrato interesse per Greenwood: come sappiamo, al vertice dell’interessamento per il giovane inglese, c’è la Juventus. La società bianconera è in trattative per portare Greenwood a Torino. Tuttavia, la loro attenzione è anche rivolta ad altri giocatori come Riccardo Calafiori e Douglas Luiz. Sull sfondo ci sono anche, Atletico Madrid e Barcellona.

Il club madrileno sembra che abbia manifestato interesse per Greenwood, la loro priorità in questo momento è un altro attaccante, Artem Dovbyk del Girona ma non perdono, comunque, di vista l’esterno inglese. Infine, il Barcellona: Il club catalano ha interesse per Greenwood, ma la loro priorità è Nico Williams dell’Athletic Bilbao. Insomma, per il momento, nonostante tutto, la Juventus è comunque una delle squadre più vicine. Ma adesso, quindi, se. lo United potrebbe decidere di tenerlo ancora un’altra stagione, fino alla fine del suo contratto, il giocatore potrebbe liberarsi, alla fine, a parametro zero. Tutto però passa, a questo punto, dalla decisione finale dei Red Devils che già in questa sessione di mercato prenderanno una decisione totale sul futuro del giovane estenro inglese, come sottolineano anche nelle indiscrezioni estere di ‘Hitc’.