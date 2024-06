Estrazione Superenalotto 13 giugno 2024: ecco tutte le vincite e le quote

Estrazione Superenalotto 13 giugno 2024, verifica le vincite: ecco i risultati e i numeri estratti nell’ambito del concorso n. 93.

Quattro persone hanno portato a casa 43mila 567,24 euro, la vincita massima che la dea bendata ha dispensato in occasione dell’estrazione dello scorso martedì 11 giugno. A parte questo poker di 5, niente da segnalare: è stato tutto molto tranquillo, anche troppo a dirla tutta.

Poco male, in ogni caso: il bello del Superenalotto è che ti dà sempre un’altra chance e che lo farà anche stavolta, mettendo sul piatto una gran bella cifra che farà venire l’acquolina in bocca a decine di migliaia di aspiranti fortunelli. Qualcuno, a patto che la dea bendata abbia voglia di palesarsi, potrebbe vincere l’enorme somma di 34,3 milioni di euro. Che dici, vale la pena di tentare il tutto per tutto per una somma così?

Estrazione Superenalotto 13 giugno 2024, tutte le vincite e le quote del concorso n. 93

Qui sotto, ad estrazione Superenalotto avvenuta, troverai un riepilogo di tutte le vincite della serata, corredato dalle quote che i giocatori baciati dalla fortuna porteranno a casa grazie ai numeri centrati.

Punti 6: Numero vincite , Quote

Punti 5+: Numero vincite , Quote

Punti 5: Numero vincite , Quote

Punti 4: Numero vincite , Quote

Punti 3: Numero vincite , Quote

Punti 2: Numero vincite , Quote

SUPERSTAR

Punti 6SB: Numero vincite , Quote

Punti 5+SB: Numero vincite , Quote

Punti 5SS: Numero vincite , Quote

Punti 4SS: Numero vincite , Quote

Punti 3SS: Numero vincite , Quote

Punti 2SS: Numero vincite , Quote

Punti 1SS: Numero vincite , Quote

Punti 0SS: Numero vincite , Quote

COMBINAZIONE VINCENTE SUPERENALOTTO:

Raccomandiamo sempre ai lettori, in ogni caso, di verificare i numeri vincenti sul sito ufficiale, oppure tramite Lottomatica.it o Sisal.it. In alternativa, scaricando sullo smartphone l’app My Lotteries, potrai verificare in tempo reale l’esito della tua giocata: non dovrai fare altro che inquadrare il QR Code della schedina.