Kostic pedina di scambio per il bomber: ha già detto sì alla Juve

Kostic pedina di scambio per arrivare al centravanti: lui ha già detto sì alla Juventus per quella che sarebbe una nuova esperienza in Italia

Ci sono certi amori che non finiscono mai. E possiamo tranquillamente affermare che Alvaro Morata è uno di questi. Già due esperienze a Torino, non è esclusa la terza. Soprattutto perché, stando alle ultime indiscrezioni che arrivano dalla Spagna, la sua avventura a Madrid con la maglia dell’Atletico è finita.

Alvaro, anche per via di alcuni interessi personali – nonché anche per la moglie, Alice Campello – vuole tornare in Italia. E dove se non alla Juve dove conosce tutto? Certo, si parla in queste ore anche di un certo interesse così come successo la scorsa estate della Roma, ma la prima scelta rimane solo ed esclusivamente Torino.

Kostic per Morata, la Juve lo prende così

Secondo quanto raccontato da Edoardo Mecca, speaker radiofonico e tifoso bianconero, la Juventus potrebbe arrivare ad Alvaro attraverso uno scambio: “Ipotesi scambio Kostic-Morata. Alvaro si è proposto e se ne sta parlando”. Questo ha scritto attraverso X Mecca, che quindi dà per certa la volontà del giocatore di trasferirsi a Torino il prossimo anno.

Un nome che stuzzica quello dello spagnolo che ha lasciato dei ricordi bellissimi in Piemonte. Uno degli artefici della prima finale di Champions League – quella persa in finale contro il Barcellona – quando in Spagna, a Madrid, lasciò il segno in semifinale con una rete che mandò all’ultimo atto gli uomini di Massimiliano Allegri. Ma non solo, anche giocate d’alta scuola e un rapporto ottimo con la città e con la tifoseria. Sarebbe un colpo importante. E la Juve c’è.