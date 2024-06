Scambio stellare Juve-Borussia Dortmund: Rugani e soldi per un campionissimo

La Juventus pensa ad un clamoroso scambio da mettere in piedi con il Borussia Dortmund: la contropartita tecnica sarebbe Daniele Rugani

I bianconeri devono trovare soluzioni alternative per alzare il proprio budget di mercato e sarebbero pronti a sacrificare il difensore italiano per arrivare ad un nome di maggiore importanza.

La Juventus ha messo nel mirino diversi giocatori di una certa importanza strategica per ricostruire la propria rosa. L’arrivo di Thiago Motta, finalmente ufficializzato, apre un ciclo diverso in casa bianconera. Dopo i tre anni dell’Allegri-bis è arrivato il momento di voltare pagine, nelle idee e desiderata della società torinese. Calcio più sostenibile a livello economico e valorizzazione dei giovani. A questi andrà affiancato anche qualche nome di caratura internazionale, ma senza fare quei colpi da follia economica come in passato (vedi Ronaldo e de Ligt).

Giuntoli ha le idee chiare su cosa serve alla squadra per compiere un deciso passo in avanti, cercando di ricucire il gap che separa La Vecchia Signora dai rivali dell’Inter. Con Motta si passerà alla difesa a 4 in pianta stabile e quindi andrà riorganizzata la rosa in funzione di questo cambiamento. Al fianco di Bremer si sta cercando di prendere un uomo bravo nell’impostazione e in marcatura, preferibilmente ancora giovane.

Juventus, nuova idea per la difesa: Giuntoli vuole Schlotterbeck

Per la difesa della Juventus è stato fatto il nome di Calafiori a più riprese, ma completare l’acquisto non è così semplice. Thiago Motta gradirebbe avere il suo pupillo a Torino il prossimo anno, ma il Bologna dopo aver deciso di privarsi di Zirkzee preferirebbe non lasciare andare il mancino scuola Roma in questa finestra estiva.

Ecco quindi che Giuntoli sta lavorando su piste alternative per regalare al proprio allenatore un difensore di livello. L’ultima idea porta dritti al Borussia Dortmund, finalista di Champions League e squadra rivelazione a livello europeo in questa ultima stagione. I ragazzi di Terzic sono arrivati ad un passo dall’impresa, fermati solo dal super Real di Ancelotti e Vinicius.

Tra chi si è messo in mostra nella massima competizione europea c’è di sicuro anche Nico Schlotterbeck, centrale difensivo di piede mancino, classe ’99. Il nazionale tedesco, che vedremo anche agli Europei, potrebbe fare al caso dei bianconeri, disposti a mettere sul piatto una cifra attorno ai 30 milioni più il cartellino di Daniele Rugani. La valutazione del 24enne di Waiblingen è di circa 40 milioni ma il suo sicuro affidamento renderebbe intelligente la spesa.