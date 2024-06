Alex Zanardi, annuncio di pochi istanti fa: grande commozione in diretta

Arriva un annuncio di pochi istanti fa che riguarda Alex Zanardi: grande commozione in diretta da parte dei fan, ecco cosa è successo

Alex Zanardi è uno degli esempi di più grande resilienza dello sport italiano. L’ex campione nel corso degli anni è diventato un punto di riferimento per tanti disabili e paraolimpici. Il suo carisma e la sua innata capacità di leadership, lo hanno reso un eroe agli occhi di molti. Questo grazie all’ottimismo che hanno da sempre contraddistinto l’ex pilota, bravo ad avere una parola di conforto per chi ha subito il suo stesso destino, pur magari non conoscendolo.

La storia di Alex è ben conosciuta: era un pilota di Formula 1, quando nei primi anni 2000 ebbe un grave incidente che gli costò l’amputazione delle gambe. Nessuna voglia di arrendersi, di star lontano dal mondo dello sport e della competizione: si riscoprì così nella handbike, diventando anche lì uno dei principali nomi della disciplina. Fino al secondo bruttissimo incidente, nell’estate del 2020 che ha posto fine alla sua carriera sportiva e fatto temere per la sua vita. Come sta adesso non è ben chiaro, la famiglia preferisce non far trapelare nulla.

Sicuramente starà andando avanti con la sua voglia di lottare e il suo ottimismo, lo stesso che nel corso del tempo ha avuto per persone sfortunate come lui. Sono tanti gli esempi di persone che, pur non conoscendolo, hanno asserito nel corso del tempo di essere stati addirittura contattati in prima persona da Zanardi per una parola di conforto o inviti ad entrare nel suo team. Altri, invece, sono stati letteralmente ispirati dal suo esempio.

Come Daniele, disabile 38enne di Narni che sabato 8 giugno è stato protagonista dei “Narni Games”, andando a vedere il Meeting di lanci paralimpici presso il campo scuola “Bertolini” di Narni Scalo. Lì, notando una handbike “come quella di Zanardi”, ha chiesto agli organizzatori di poterla provare, ricevendo risposta affermativa e cavandosela egregiamente alla guida. Un’esperienza molto bella che ha commentato, divertito, in prima persona, come riportato da ternitoday.it.

“Mi è piaciuta molto questa esperienza e vorrei che tutti i ragazzi disabili possano impegnarsi in attività simili” è l’incipit del discorso. Daniele è un grande sportivo, amante dello sport, della lettura e tifoso della Ternana che segue in quasi tutte le partite casalinghe. “Ho scoperto la passione per la handbike e non mi è sembrato vero poter provare la bici identica a quella usata da Zanardi, per me un esempio. Sarebbe bello poter praticare questo sport in maniera regolare”.