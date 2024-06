“Leclerc campione del mondo”, tutto stravolto in Formula 1

Un colpo di scena e l’annuncio inaspettato che sconvolge la Formula 1: Charles Leclerc campione del mondo

Charles Leclerc è reduce da un weekend amarissimo. Il ritiro nel GP di Montreal è ancora una ferita fresca per il monegasco che, in vista di Barcellona, punta a battere nuovamente Verstappen.

Gli errori commessi dalla Ferrari nel fine settimana di Canada sono stati assorbiti e così il Cavallino Rampante, segnalati i problemi al motore della vettura numero 16, ripartirà con più ambizioni che mai. Ad ogni modo, seppur nuovamente distante, il titolo Mondiale per il ‘Predestinato’ non è assolutamente fuori portata: manca ancora molto e da qui a dicembre tutto può cambiare. Questa la speranza dei tifosi della Ferrari, dello stesso Leclerc che non ha mai nascosto come il suo grande sogno – lo è un pò per tutti i piloti – sia quello di laurearsi campione del mondo. E la rivalità con Verstappen, nata anni fa quando da ragazzini correvano sui kart, è solo l’antipasto di una carriera da vincente per il ferrarista.

La Ferrari ci crede al punto che l’anno prossimo, in una stagione che sta già registrando non pochi cambiamenti, a Maranello arriverà Lewis Hamilton. Una guida vincente ma anche un supporto di enorme esperienza per Leclerc che dovrà quindi salutare presto Carlos Sainz. Nelle ultime ore si è fatta strada una ‘voce’ di lusso che ha letteralmente incoronato il pilota della Ferrari in ottica Mondiale: una scommessa inaspettata che arriva direttamente dal suo più grande rivale.

“Sarà campione del mondo”: Leclerc, l’annuncio è pazzesco

Proprio Max Verstappen si è sbilanciato ed in una recente intervista non ha potuto fare altro che elogiare Leclerc ed il suo talento. In ottica Mondiale, dunque, qualcosa potrebbe presto cambiare.

In un simpatico siparietto per ‘DAZN España’, Max Verstappen ha risposto ad una domanda assai scomoda. Ma le sue parole, totalmente sincere, hanno spiazzato proprio tutti. “Scommetti una cena su un pilota che in futuro diventerà campione del mondo“, è stato chiesto al campione olandese. E Verstappen non ha avuto il minimo dubbio.

Il primo nome venuto a galla è stato istantaneamente quello di Leclerc anche se, a detta del tre volte campione del mondo, vi sarebbero anche altri piloti destinati a trionfare in futuro. E tra questi vi è Lando Norris, in grande spolvero con la McLaren. Tra l’altro, insieme a Sainz che ha trionfato in Australia, si tratta degli unici due piloti in grado di battere Verstappen in questo Mondiale.