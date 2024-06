Alisson al posto di Szczesny: la decisione rivoluziona il mercato della Juventus per la prossima stagione. E anche Giuntoli potrebbe essere spiazzato

La Juventus ha deciso a chi affidare la porta nelle prossime stagioni. Anzi, dalla prossima stagione: Di Gregorio del Monza è un colpo che a quanto pare deve essere solamente ufficializzato e nulla più.

Nei giorni scorsi si è parlato, anche, e pure con una certa insistenza, di un addio di Szczesny: il portiere polacco dovrebbe andare in Arabia Saudita, all’Al Nassr, liberando quindi in posto e facendo risparmiare un bel po’ di milioni di euro di ingaggio al club. Sembrava tutto fatto, una situazione già ben definita. Ma secondo quanto scritto dal giornalista Rudy Galetti sui propri profili social, ancora non è tutto definito.

Alisson al posto di Szczesny, la mossa dell’Al Nassr

“L’Al Nassr non ha ancora preso una decisione definitiva sul loro nuovo portiere. Szczesny è nella rosa dei candidati, ma l’obiettivo principale, sebbene non facile, è Alisson. Il club sta ancora valutando l’intero budget a disposizione per la prossima sessione di mercato prima di fare mosse concrete”. Questa la notizia postata dal giornalista citata prima. Che potrebbe anche costringere Giuntoli non a mollare Di Gregorio, quello è cosa fatta, ma cercare di trovare un’altra sistemazione che accontenti il portiere polacco della Juventus.

Sebbene Szczesny sia molto affidabile, non è un compito semplice: ingaggio e età non permettono a nessuna squadra di pensare a lungo termine in un ruolo determinante come quello del portiere. E quindi qualche intoppo ci potrebbe essere nel corso delle prossime settimane.