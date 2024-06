Dalla Juventus al Napoli, non solo Chiesa: Conte ‘zittisce’ Allegri

Dalla Juventus al Napoli: un uomo che Allegri non ha mai visto in bianconero potrebbe finire da Conte. Il futuro, però, lo decide Thiago Motta

C’è un elemento dentro la Juventus, che tornerà dall’ennesimo prestito, che non sa ancora quale sarà il suo futuro. Un giocatore che, c’è da dirlo, nel corso della stagione che da poco si è conclusa ha fatto bene. Quindi, Thiago Motta, potrebbe anche valutarlo.

Parliamo del brasiliano Arthur che a Firenze con Italiano in panchina ha dimostrato di essere ancora un giocatore importante, e che qualitativamente, quando il fisico risponde, ha pochi rivali in quella zona del campo. Secondo le informazioni che sono state riportate da Giorgio Musso di calciomercato.it, il nuovo tecnico della Juventus cercherà di capire se ci sono margini per tenerlo. Nelle scorse settimane si è parlato di un interesse dell’Everton (pronto a diventare dei Friedkin, proprietari già della Roma), e potrebbe esserci anche un tentativo in Italia.

Dalla Juventus al Napoli, Arthur in azzurro

Antonio Conte, che vorrebbe prendere Federico Chiesa conteso pure dalla Roma, sempre secondo la fonte citata prima potrebbe anche fare un pensiero nei confronti del centrocampista brasiliano arrivato a Torino nell’operazione che ha portato Pjanic in Spagna. Un pensiero diverso su Arthur rispetto a quello che aveva Massimiliano Allegri che, praticamente, non lo hai mai visto per la sua squadra.

Vedremo, ovviamente, quello che potrà succedere intorno alle prestazioni di un giocatore che sembra essere decisamente diverso rispetto a quello visto nei primi anni a Torino. Ma nonostante questo, a occhio, le possibilità di una permanenza in bianconero sembra davvero ridotte al lumicino. La partenza è quasi certa.