Douglas Luiz alla Juventus, il cerchio si stringe: salta l’affare ‘di famiglia’

Douglas Luiz, adesso è ufficiale: non se ne farà niente, l’affare di famiglia è definitivamente saltato. Ecco cosa è successo.

Le voci si sono rincorse con una tale insistenza che sembrava ormai fatta. Potevamo tuttavia immaginare benissimo che si trattasse di indiscrezioni del tutto prive di fondamento, non essendoci alcuna comunicazione ufficiale a supportare la fuga di notizie.

E infatti, come ampiamente prevedibile, i rumors sono stati smentiti e smontati pezzo dopo pezzo. Ma riavviamo il nastro, per capire come sia andata. Iniziamo col ricordare, dunque, che il nome di Douglas Luiz viene accostato alla Juventus ormai da diverse settimane. Si vocifera che la trattativa tra i due club coinvolti sia in dirittura d’arrivo e non resta che attendere, a questo punto, che la società bianconera ufficializzi la bella notizia.

Nelle scorse ore, tuttavia, a questo puzzle ancora da ultimare si era aggiunto un ulteriore pezzo. Pareva certo che il brasiliano sarebbe giunto ai piedi della Mole in dolce compagnia, portando con sé la bella e popolarissima fidanzata Alisha Lehmann, che sappiamo essere a sua volta calciatrice e, più precisamente, stella dell’Aston Villa. Ma cosa c’è di vero in questa ipotesi che, seppur molto romantica, è parsa inverosimile sin dall’inizio?

Douglas Luiz, salta tutto: questo “matrimonio” non s’ha da fare

Si è diffusa alla velocità della luce la notizia di un presunto interesse della Juventus Women nei confronti della campionessa svizzera, ma pare che non ci sia, in realtà, trippa per gatti.

Come ha fatto sapere bianconero.com, la Lehmann non sarebbe un obiettivo di mercato della squadra femminile della Juventus. La società, si legge, sarebbe invece a caccia di una centrocampista, di una centravanti e di un secondo portiere, ragion per cui Alisha non rientra proprio nei piani. Sarebbe stato bello e decisamente romantico, è vero, ma, almeno per il momento, non se ne farà nulla.

Ciò nonostante, nel caso in cui l’affaire Douglas Luiz dovesse andare effettivamente in porto, non è da escludersi che la bomba dell’Aston Villa possa essere più volte avvistata a Torino. Certamente verrà a fare visita, quando possibile, alla sua dolce metà, quindi preparate carta e penna e tenetevi pronti: potreste incontrarla nella città piemontese e, magari, anche scucirle un autografo o un selfie.