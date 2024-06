“È l’ultima stagione alla Juventus”: Giuntoli, speranze al lumicino

“È l’ultima stagione alla Juventus”: pessimismo totale sulla permanenza del giocatore a Torino. “Si sta spazientendo”.

Il tanto atteso momento del debutto dell’Italia agli Europei è arrivato. Gli azzurri tra pochi secondi scenderanno in campo, da campioni d’Europa in carica, al Signal Iduna Park di Dortmund per affrontare l’Albania. Quasi obbligatorio vincere per la selezione allenata da Luciano Spalletti, soprattutto alla luce della rotonda vittoria della Spagna sulla Croazia nel match pomeridiano.

Nella formazione iniziale ci sarà, ovviamente, anche lo juventino Federico Chiesa, un punto fermo negli schemi del tecnico toscano. L’ex Fiorentina è reduce da una stagione in chiaroscuro con la Juventus ma se in giornata è capace di “spaccare” la partita con i suoi strappi, disorientando la difesa avversaria. In questi giorni si parla sempre più spesso di lui e non solo perché è uno dei giocatori più rappresentativi nonché talentuosi di una nazionale in cui di qualità non ce n’è proprio a bizzeffe. Fa discutere anche per via della trattativa per il rinnovo del contratto tra l’agente Fali Ramadani e la Juventus, che per ora è a un punto morto. Probabilmente ne sapremo di più soltanto dopo la spedizione tedesca.

“È l’ultima stagione alla Juventus”: Balzarini pessimista su Chiesa

Il rischio che Chiesa possa lasciare la Juventus dopo 4 anni, in ogni caso, è assai elevato. Il giocatore ha più volte ribadito di trovarsi bene a Torino ma il fatto che la Vecchia Signora non sia disposta ad aumentare in maniera considerevole il suo ingaggio ha creato qualche frizione. E difficilmente, da parte di Cristiano Giuntoli, arriverà una proposta migliorativa.

Pessimista anche il giornalista Gianni Balzarini: “Continuo ad avere la sensazione – ha detto in un video su You Tube – che questa possa essere l’ultima stagione alla Juventus di Chiesa. Poi magari aspetteremo quello che succede. Per l’accordo per il rinnovo la vedo un po’ dura”. Infine anche un breve passaggio su Rabiot: “La Juve si sta spazientendo. Il termine dell’inizio degli Europei era stato fissato da lui”.