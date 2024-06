Stefano Tacconi, nuovo aggiornamento sul suo stato di salute: pregano i tifosi

Arrivano novità sull’ex portiere della Juventus: e della Nazionale i tifosi bianconeri sperano che tutto vada bene

Stefano Tacconi ha avuto la vita stravolta oramai due anni fa, quando ha subito un ischemia molto grave che lo ha costretto a svariate operazioni e poi al coma. Subito il mondo del calcio si è mobilitato nei suoi confronti: l’ex portiere della Juventus è generalmente considerato una leggenda e quindi ha sin da subito ha avuto il supporto di tutti.

Per fortuna le cose sono andate per il verso giusto, con l’ex estremo difensore che non solo ha superato il drammatico momento, ma è anche tornato a sorridere accanto alla sua famiglia che non lo ha mollato un istante. Oggi continua la sua lunga battaglia per tornare come un tempo, ma prima di arrivare a quel traguardo dovrà sottoporsi ad altri esami e operazioni.

Tacconi, l’annuncio del figlio Andrea: sarà operato alle gambe

Negli ultimi anni ne ha fatte di operazioni per risolvere quell’aneurisma che lo aveva colpito, in modo inaspettato, nell’aprile 2022. Poi il lungo periodo si riabilitazione presso l’Ospedale di Alessandria e il trasferimento all’Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, dove i medici hanno constatato grossi miglioramenti che gli hanno permesso di tornare a casa.

In una recente intervista al settimanale DiPiù, lo stesso ex bianconero aveva parlato che si sentiva bene, ma aveva anche specificato che il calvario non era ancora terminato. E infatti, come ha annunciato suo figlio Andrea sui social poche ore fa, Stefano si sottoporrà presso l’Ospedale Molinette di Torino a un nuovo intervento per risolvere un problema di trombi alle gambe.

Ad annunciare il nuovo intervento è stato appunto il figlio dell’ex calciatore: “Papà deve affrontare una nuova operazione delicata. Ma il suo spirito non cambia. Resta sempre un leone“, ha scritto Andrea Tacconi in una storia su Instagram, annunciando al pubblico che segue con passione il padre l’ennesimo delicato intervento degli ultimi anni.

Si tratta di una nuova tappa di un percorso che pare infinito per una leggenda che all’ombra della Mole ha vinto praticamente di tutto, persino quella Champions League che ad oggi rimane un grande sogno. Lui continua a lottare come un leone su un letto ospedale e spera un giorno di mettersi definitivamente alle spalle una tragedia di queste proporzioni che lo ha segnato profondamente.