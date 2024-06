Calciomercato Juventus, rivelazione shock su Rabiot: “Mi fa paura”

Calciomercato Juventus, il centrocampista francese è in scadenza di contratto e il rinnovo sembra in bilico.

I rumors ci raccontano di una Juventus molto attiva sul mercato. Rispetto ad un anno fa la Signora si sta muovendo su più fronti, con l’obiettivo di rendere la rosa ancora più competitiva e di colmare le lacune, soprattutto a centrocampo. Il responsabile dell’area tecnica Cristiano Giuntoli ha praticamente messo le mani su Douglas Luiz dell’Aston Villa, un giocatore che segue da molto tempo.

L’accordo con il club di Birmingham è stato trovato e nei prossimi giorni si procederà con la definizione dell’acquisto. Sarà lui il primo colpo dell’estate bianconera, non ci sono più dubbi. Douglas Luiz sa fare un po’ tutto in quel fazzoletto di campo: vincere i duelli fisici ma anche impostare l’azione. Il centrocampista perfetto per il tipo di gioco che ha in mente di fare il nuovo allenatore della Juventus, Thiago Motta, ufficializzato in settimana. A questo punto, però, la domanda sorge spontanea: che ne sarà di Adrien Rabiot, che rischia di essere un “doppione” del calciatore attualmente sotto contratto con l’Aston Villa? Quesito a cui è difficile dare una risposta, se consideriamo anche che il francese è in scadenza.

Calciomercato Juventus, Pellegrini: “Sospetto stia parlando con Milan e Inter”

Rabiot aveva più volte detto che prima dell’Europeo avrebbe fatto chiarezza ma ad oggi non è pervenuta alcuna dichiarazione sull’argomento.

Difficile che parli nei prossimi giorni, visto che martedì prossimo scenderà in campo con la sua Francia nella sfida con l’Austria. C’è intanto chi teme che le milanesi stiano, in un certo senso, lavorando nell’ombra per accaparrarselo. Lo ha riferito Dario Pellegrini a “Radio Bianconera” durante la trasmissione “Ieri e Oggi”. “La Juventus ha fatto un’offerta – queste le sue parole – così come l’ha avanzata per McKennie, il quale ha chiesto 5 milioni di euro netti alla dirigenza. La paura è che Rabiot stia parlando con Milan e Inter. Una fonte mi ha confidato che Marotta avesse confidato che fosse abbastanza vicino”.