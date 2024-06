De Ligt di nuovo bianconero, colpo lampo: tutti i dettagli

Matthijs de Ligt di nuovo bianconero? Colpo lampo all’improvviso che può portare ad un nuovo trasferimento in estate: ecco tutti i dettagli

Matthijs de Ligt è un difensore che la Juve conosce molto bene. L’olandese è stato in bianconero dal 2019 al 2022, conquistando nel primo anno uno scudetto e nel secondo la Coppa Italia, lasciando ottimi ricordi a Torino prima del trasferimento al Bayern Monaco. In Baveria la sua crescita è rimasta costante, diventando di fatto il titolare della squadra più titolata della Germania e una delle più importanti del mondo.

Certo, non spesso l’olandese è stato impeccabile né è un titolare inamovibile: d’altronde quando giochi in una squadra come il Bayern devi metterlo in conto. Secondo alcune voci di corridoio il classe ’99 non sarebbe felicissimo della sua situazione in Baviera ed è pronto a dire addio appena riceverà un’offerta allettante. Magari già la prossima estate, quando le carte potrebbero essere mischiate dopo l’Europeo in corso in questi giorni proprio in Germania.

Nuovo trasferimento per De Ligt in estate? Nuova destinazione bianconera

Secondo quanto riportato dal giornalista Graeme Bailey su “X”, per de Ligt è pronto un nuovo trasferimento a partire dai prossimi mesi. Dopo aver giocato in Italia e in Bundesliga, vorrebbe provare un’esperienza anche in qualche altro top campionato europeo.

Come ad esempio la Premier League. Sono diversi, infatti, i club che starebbero seguendo il difensore. Una lista bella lunga stando al collega. Quasi tutte le big sono sulle sue tracce. Ci riferiamo a Arsenal, Chelsea, Manchester United, Liverpool e Newcastle. L’olandese potrebbe avere il privilegio di scegliere se gli dovessero arrivare diverse opportunità. Strizza l’occhio al giocare in Inghilterra, questo si è capito. Resta da vedere dove andrà. Sempre che il Bayern lo venda.

Secondo quanto si vocifera in pole potrebbe esserci proprio l’ultima squadra tra quelle elencate ovvero il Newcastle, desideroso di riscattare l’ultima annata difficile. Ad inizio della scorsa stagione si era partiti con ben altre ambizioni, salvo poi dover fare i conti con la precoce eliminazione dalla Champions (e da tutte le coppe) già ai gironi (per mano del Milan) e un settimo posto in campionato che non è valsa nessuna qualificazione europea.

De Ligt potrebbe dunque tornare a vestire di bianconero, quello del Newcastle. Resterebbe comunque un ridimensionamento per lui, passando dal Bayern ad un club senza Europa. Ma potrebbe farlo da protagonista e senza più dover convivere con turnover e critiche al primo errore.