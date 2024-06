Juve, addio definitivo: si svincola e vola all’Inter

Inter pronta a beffare la Juventus su un colpo a parametro zero con i nerazzurri da sempre attenti sui giocatori in scadenza

La Juventus rischia di perdere il primo derby d’Italia della stagione con l’Inter pronta ad assicurarsi quello sul mercato chiudendo per un importante colpo a zero in Serie A.

Il calciomercato è ormai entrato nel vivo e sono diverse le trattative che i club stanno portando avanti. Le strade di Inter e Juventus si stanno incrociando in più di un’occasione ed in questo caso i nerazzurri sembrano essere un passo in avanti rispetto ai bianconeri per chiudere un importante colpo a zero. I nerazzurri da tempo sono attenti al mercato riguardante i giocatori in scadenza e sarebbero pronti a mettere a disposizione di Simone Inzaghi un giocatore di esperienza che in passato ha vestito anche la maglia del Milan.

Calciomercato, rischio beffa per la Juventus: c’è l’Inter

Stando a quanto riportato da Interlive.it, i nerazzurri sarebbero interessati al cartellino di Giacomo Bonaventura, centrocampista arrivato alla fine del suo contratto con la Fiorentina.

Seguito anche dalla Juventus, il giocatore è pronto a fare la sua scelta per quello che riguarda il futuro ed appare pronto a proseguire la carriera in Italia. L’Inter, dopo gli acquisti di Taremi e Zielinski a costo zero, potrebbe chiudere il terzo affare prendendo un calciatore in scadenza. Durante l’incontro con la dirigenza nerazzurra, Enzo Raiola, agente del centrocampista classe 1989, avrebbe consigliato il suo acquisto ai campioni d’Italia.

Il nome di Giacomo Bonaventura è stato accostato in più di un’occasione alla Juventus con Thiago Motta che apprezza molto l’ex Milan e che è intenzionato a rivoluzionare il centrocampo a sua disposizione. Sono molti i calciatori con il futuro in dubbio infatti. Da Carlos Alcaraz, a Fabio Miretti passando per Adrien Rabiot, sono diversi i centrocampisti che potrebbero salutare Torino. Non è da escludere però la pista Bologna per Giacomo Bonaventura. I rossoblu, complice l’arrivo di Vincenzo Italiano sulla propria panchina, stanno pensando al giocatore viola per inserire esperienza e qualità in mezzo al campo. La qualificazione alla Champions League impone agli emiliani di aumentare il proprio organico e la possibilità di mettere sotto contratto Bonaventura a costo zero è molto ghiotta per i felsinei. L’ex Milan, tra l’altro, avrebbe la possibilità di disputare per la prima volta la Champions League.