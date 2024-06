Chiesa e Allegri di nuovo insieme: la doppietta rivoluziona il campionato

Calciomercato Juventus, Chiesa e Allegri di nuovo insieme: incredibile quello che potrebbe succedere in quel campionato che potrebbe essere nuovamente rivoluzionato

L’anno scorso l’Arabia Saudita ha cambiato il modo di vedere il calciomercato. Da quelle parti hanno deciso di alzare il livello venendo a prendere in Europa diversi calciatori, anche assai importanti e di certo non a fine carriera come era Cristiano Ronaldo, ad esempio, riempendoli di soldi.

E adesso potrebbe succedere di nuovo una cosa simile, nonostante qualcuno si sia pentito e ha già fatto il viaggio inverso. Sì, perché secondo le informazioni che sono state riportate dal giornalista Rudy Galetti, anche Federico Chiesa è finito nel mirino di qualche club arabo. E si potrebbe ritrovare clamorosamente con Massimiliano Allegri.

Calciomercato Juventus, l’Al Ittihad su Chiesa

Il tecnico che ha lasciato la Juventus, esonerato dopo i fattacci dell’Olimpico alla fine della gara contro l’Atalanta che ha regalato la Coppa Italia, è stato accostato in tempi non sospetti all’Al Ittihad, una squadra che secondo la fonte citata prima ha acceso i radar in Europa per portare da quelle parti un esterno offensivo, uno decisamente in grado di fare la differenza.

E tra le ipotesi, tutte belle importanti visto che parliamo di Salah del Liverpool e di Son del Tottenham, c’è anche Chiesa – MVP del debutto azzurro contro l’Albania – che è uno dei tre nomi scritto sul taccuino dei dirigenti arabi. Magari non hanno mollato nemmeno la pista Allegri ad esempio (anche se al momento appare molto meno calda) e quindi i due bianconeri, uno ex, si potrebbero ritrovare anche da quella parti. Appare difficile, visto che si è molto parlato di un rapporto non certo idilliaco, ma la situazione è da tenere sotto osservazione. Chissà. Potrebbe succedere di tutto.