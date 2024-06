Duro colpo per Valentino Rossi, sgomento tra i tifosi: questa fa davvero male

Batosta per Valentino Rossi. Il fortissimo ex pilota di motociclismo, tra i più vincenti di sempre, ha ricevuto una notizia che non gli farà certamente piacere

Il nome di Valentino Rossi è una certezza per tutti coloro che da anni seguono il motomondiale. Infatti, l’ex pilota italiano rappresenta uno dei miti assoluti che rimarranno impressi nella memoria degli appassionati delle due ruote.

Basti pensare ai 9 titoli conquistati in tutte le classi motociclistiche, fin da quando era un giovanissimo talento in erba. La sua straordinaria carriera, fatta di vittorie di prestigio e di duelli ad alta tensione, è terminata ufficialmente nel 2021, anche se Rossi non ha voluto chiudere del tutto con i motori. Infatti da qualche anno a questa parte si diletta nel campionato GT Challenge, alla guida delle 4 ruote che sempre lo hanno affascinato. Senza dimenticare il suo impegno da proprietario e gestore del VR46 Racing, il team legato alla Ducati che punta molto su talenti del motociclismo propriamente italiani.

Attività in flop per Valentino Rossi: i numeri del ‘Dottore’ sono in rosso

Valentino Rossi in realtà è molto impegnato anche come vero e proprio imprenditore, una strada che molti ex sportivi di successo amano praticare sia durante sia dopo la loro carriera agonistica. Infatti l’ex centauro è proprietario della Vr46 Racing Apparel, società di abbigliamento, eventi e merchandising dedicata al suo brand storico.

Una mazzata però è giunta dai conti della suddetta società. Come riferito da Affaritaliani.it, Rossi ha chiuso l’annata 2023 in perdita, come confermato dal bilancio presentato nell’ultimo consiglio d’amministrazione. Ricavi sempre più in calo rispetto alle previsioni, visto che non c’è stata una ripresa post-pandemia adatta, che di conseguenza segnala una perdita di 348 mila euro.

Il rosso in bilancio è calato rispetto al 2022 (dove si segnalavano ben 770 mila euro di passivo), ma per ripianare questo disavanzo i soci hanno dovuto attingere alle riserve finanziarie.

Come riferito dal comunicato di Vr46 Racing Apparel: “I ricavi 2023 sono arretrati sia dell’attività legata al mondo della musica in quanto Jovanotti non ha organizzato altri eventi dopo il Jova Beach Party del 2022, sia nell’ambito delle vendite in distribuzione che hanno risentito di alcune commesse non rinnovate o chiuse anticipatamente, come la Paddock Blue di Yamaha o la collezione Suzuki”.

In calo ovviamente anche le vendite di articoli di abbigliamento e gadget di vario genere legati al mondo del motociclismo. Non a caso l’azienda di Vale Rossi ha chiuso il temporary store presso l’Outlet Scalo di Milano, pur mantenendo un patrimonio netto di 11 milioni di euro.