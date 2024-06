La Juve cede uno dei suoi attaccanti, va al Milan per 16 milioni

Il Milan piomba su un attaccante della Juventus con i rossoneri pronti ad investire 16 milioni per la punta bianconera

Le strade di Milan e Juventus sul mercato sono pronte ad intrecciarsi ancora una volta con i rossoneri che guardano con attenzione in casa bianconera per quello che riguarda l’attacco.

Sono diversi i nomi che in questo calciomercato sono accostati sia alla Juventus che al Milan. Da Zirkzee a Rabiot, passando per Fofana e Kiwior, molti giocatori piacciono sia ai bianconeri che ai rossoneri che potrebbero però trovarsi a chiudere un affare in maniera diretta. Il Milan infatti, ha messo gli occhi su una punta della Juventus che appare ormai in uscita dal club bianconero.

Calciomercato, il Milan guarda in casa Juventus: colpo in attacco

Sempre alla ricerca di Joshua Zirkzee, il Milan è pronto a fare un tentativo con la Juventus per assicurarsi il cartellino di Moise Kean, punta seguita già un anno fa dai rossoneri senza però riuscire a strapparlo ai bianconeri.

Il destino di Kean appare però lontano dalla Juventus soprattutto dopo la stagione conclusa con zero gol all’attivo. Il classe 2000 ha vissuto una delle sue peggiori annate e, considerato anche il contratto in scadenza nel giugno del 2025, il suo futuro appare sempre più lontano da Torino. Il Milan vuole rivoluzionare il proprio reparto offensivo ed è alla ricerca di due nuovi attaccanti da regalare a Paulo Fonseca.

L’obiettivo principale resta sempre Joshua Zirkzee per i rossoneri ma le trattative con gli agenti per le commissioni da riconoscere sono al momento ferme e diverse big europee si stanno facendo avanti per la punta olandese. Piace anche Broja del Chelsea che ha giocato la prima partita dell’europeo con la nazionale albanese contro l’Italia ma nelle ultime ore l’ipotesi Kean sta prendendo piede con il club meneghino che sarebbe pronto a mettere sul piatto circa 16 milioni di euro per l’ex PSG. Una somma che accontenterebbe la Juventus che tra un anno rischia di perdere il calciatore a costo zero.

Un affare che farebbe felice anche Rafael Leao. L’attaccante portoghese del Milan ha un ottimo rapporto con la punta della Juventus tanto che i due hanno inciso un disco insieme. Kean potrebbe arrivare inizialmente con il ruolo di seconda scelta ma non è escluso che Fonseca possa utilizzare anche un modulo a due punte in ottica futura. Su Kean, però, c’è da registrare l’interesse di diverse squadre sia inglesi che italiane, con Bologna, Fiorentina e Como sulle sue tracce.