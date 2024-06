Nero su bianco: top club per Chiesa, lascia la Juventus

Nero su bianco: top club per Chiesa. Il futuro dell’esterno bianconero è segnato.

Se in questi giorni si pensa al mercato della Juventus il primo nome che viene in mente, è inevitabilmente, quello di Federico Chiesa. L’esterno bianconero, classe 1997, è al centro di una complessa vicenda. Tutto ruota attorno al suo contratto in scadenza il 30 giugno 2025.

Per la Juventus le strade percorribili sono soltanto due: o rinnovo, anche fino al giugno 2026 o sarà inevitabile la sua cessione, dal momento che la società bianconera non può permettersi di perderlo a zero. E dove potrebbe andare Federico Chiesa in caso di addio dalla Juventus?

Florian Plettemberg, addentro alle vicende del calcio tedesco, lancia un’indiscrezione:

“Federico Chiesa è anche nella rosa dei candidati dell’FC Bayern! La Juventus è disposta a prolungare il suo contratto oltre il 2025. ma l’esterno 26enne è concentrato sugli Europei ora. Decisione dopo il torneo. Un trasferimento è possibile in estate perché ha molte richieste. valutazione del prezzo previsto in questa fase: 30-40 milioni di euro“.

Sarà davvero così?