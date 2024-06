Non solo Douglas Luiz: doppio scambio Juventus e nuova stella

By

La Juventus non si ferma! Non solo Douglas Luiz, adesso, prende strada la nuova suggestione con scambio: i dettagli.

In un recente video pubblicato sul suo canale YouTube, Gianni Balzarini ha fornito un aggiornamento dettagliato sulle mosse di mercato della Juventus, chiarendo diverse situazioni chiave.

La Juventus ha smentito le voci riguardanti un presunto ultimatum ad Adrien Rabiot per il rinnovo del contratto. Secondo Balzarini, la società ha negato di aver fissato una scadenza prima dell’inizio degli Europei per decidere il futuro del centrocampista francese. Pertanto, il destino di Rabiot rimane ancora incerto, con trattative che potrebbero proseguire nei prossimi mesi. Balzarini ha riportato segnali positivi riguardo alla possibile permanenza di Giovanni Di Lorenzo al Napoli. Nonostante ciò, il direttore sportivo della Juventus, Cristiano Giuntoli, mantiene la fiducia nella possibilità di portare il difensore a Torino. La situazione rimane quindi aperta, con le prossime settimane che potrebbero rivelarsi decisive.

Nuovo scambio in mediana: la suggestione della Juventus

Per quanto riguarda Teun Koopmeiners e Douglas Luiz, Balzarini ha rivelato che la Juventus è pronta a mettere sul piatto le carte di Matías Soulé e Dean Huijsen per convincere l’Atalanta a cedere il suo centrocampista. L’Atalanta, dal canto suo, attende solo un’offerta concreta da parte dei bianconeri. Questo scambio potrebbe rappresentare un’importante mossa strategica per rafforzare il centrocampo juventino.

Le dichiarazioni di Gianni Balzarini delineano un quadro complesso ma dinamico del mercato della Juventus. La società è impegnata su più fronti, cercando di confermare alcuni giocatori chiave mentre esplora nuove opportunità per rinforzare la rosa. Le prossime settimane saranno cruciali per capire come si evolveranno queste trattative e quali saranno le mosse definitive della Juventus. Ora, quindi, il mercato bianconero potrebbe già infuocarsi ancora prima della finale degli europei. Staremo a vedere cosa succederà nei prossimi giorni.